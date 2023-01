Handball WM heute live, Übertragung im TV und Livestream: Spiele, Ansetzungen, Liveticker

Seit gestern gilt die Handball-Weltmeisterschaft in Polen und Schweden als eröffnet. Welche Spiele heute anstehen, wann diese beginnen und wie Ihr sie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, zeigt SPOX in diesem Artikel.

Das Warten hat endlich ein Ende! Gestern wurde die 28. Handball-Weltmeisterschaft, die gleichzeitig in Polen und in Schweden stattfindet, eröffnet. Am heutigen Donnerstag, den 12. Januar, geht es direkt weiter.

Im Folgenden zeigen wir Euch die heutigen Spiele und wie Ihr sie live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Handball WM heute live, Übertragung im TV und Livestream: Spiele, Ansetzungen

Nachdem gestern nur ein Spiel stattfand - das Eröffnungsspiel zwischen Rekordweltmeister Frankreich und Gastgeber Polen -, geht es heute mit sieben Vorrundenpartien weiter. Vier davon starten um 18 Uhr, die restlichen drei werden um 20.30 Uhr angeworfen. Im Einsatz sind die Mannschaften der Gruppen A, B, C und D, darunter Vize-Europameister Spanien und Gastgeber Schweden.

Datum Uhrzeit (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 Gruppe Spielstätte, Ort 12.01.2023 18.00 Uhr Chile Iran A Tauron Arena Kraków, Krakau 12.01.2023 18.00 Uhr Saudi-Arabien Slowenien B Spodek, Katowice 12.01.2023 18.00 Uhr Kap Verde Uruguay C Scandinavium, Göteborg 12.01.2023 18.00 Uhr Ungarn Südkorea D Kristianstad Arena, Kristianstad 12.01.2023 20.30 Uhr Spanien Montenegro A Tauron Arena Kraków, Krakau 12.01.2023 20.30 Uhr Schweden Brasilien C Scandinavium, Göteborg 12.01.2023 20.30 Uhr Island Portugal D Kristianstad Arena, Kristianstad

© getty Spanien trifft zum WM-Auftakt auf Montenegro.

Handball WM heute live, Übertragung im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für das Handball-Großereignis haben sich mehrere Anbieter gesichert. Während die Spiele der deutschen Nationalmannschaft in der ARD und im ZDF gezeigt werden, gibt es 15 weitere Spiele, die exklusiv von Eurosport übertragen werden. Island gegen Portugal ist heute eine dieser 15 Partien. Um 20.15 Uhr geht der Free-TV-Sender Eurosport 1 diesbezüglich auf Sendung. Parallel dazu wird die Begegnung auch im Livestream bei Eurosport angeboten, dieser ist aber mit Kosten verbunden.

Solltet Ihr bereits ein DAZN-Abonnement besitzen, müsst Ihr jedoch nichts mehr extra für Eurosport bezahlen, da Eurosport 1, ebenso wie der Pay-TV-Sender Eurosport 2, täglich und rund um die Uhr auf der Plattform von DAZN abrufbar ist. Doch DAZN selbst ist nicht gratis. Bestandskunden bezahlen für das Abo im Monatsabo 29,99 Euro und im Jahresabo 24,99 Euro monatlich. Für neue Kunden stehen seit dem 9. Januar drei neu eingeführte Pakete zur Verfügung.

Handball WM heute live, Übertragung im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Wer jedoch auch die anderen Spiele von heute live verfolgen möchte, braucht Zugang zu sportdeutschland.tv, wo alle 112 WM-Spiele für einen Turnierpass in Höhe von 15 Euro geschaut werden können.

Handball WM heute live, Übertragung im TV und Livestream: Liveticker

SPOX kümmert sich im Laufe der WM ums Tickern zahlreicher WM-Spiele - nicht nur um die Spiele der Deutschen. Welche Spiele getickert werden, könnt Ihr in der Liveticker-Übersicht von SPOX sehen.

Handball WM: Deutschlands Gruppe E

Das DHB-Team ist morgen gegen Katar zum ersten Mal an der Reihe.