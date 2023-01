Was passiert eigentlich, wenn bei der Handball WM 2023 in einer Gruppe Nationen am Ende gleich viele Punkte auf dem Konto haben? SPOX erklärt, welche Kriterien in dem Fall über die Rangfolge entscheiden.

Wer folgt auf Dänemark? Dänemark selbst oder mal wieder eine andere Nation? Die Dänen hatten bei den Handball-Weltmeisterschaften 2021 und 2019 jeweils triumphiert, zuvor hatte Frankreich zweimal in Folge den Thron bestiegen (2015 und 2017). Vom 11. Bis zum 29. Januar findet nun in Schweden und Polen die 32 Nationen umfassende WM 2023 statt. In der Vorrunde geht es bis einschließlich den 17. Januar zur Sache.

Diese Phase wird in acht Vierergruppen bestritten, wovon sich alle Erst-, Zweit- und Drittplatzierten für die Hauptrunde qualifizieren. Die jeweils Gruppenletzten absolvieren folglich im polnischen Plock den President's Cup, spielen dort dann um die Plätze 25 bis 32 bei dem Turnier. Die Hauptrunde wird dann in vier Sechsergruppen ausgetragen.

In der Vorrunde bekommt man für einen Sieg zwei Punkte, für ein Unentschieden wird ein Zähler vergeben. Keinen Punkt gibt es im Falle einer Niederlage.

© getty Alfred Gislasson führt das DHB-Team als Bundestrainer an.

Handball WM 2023: Das passiert bei Punktgleichheit in der Gruppe, Szenarien zum Weiterkommen

Eine Frage, die sich sicherlich nicht wenigen stellt: Was ist eigentlich, wenn in einer Gruppe zwei Nationen am Ende gleich viele Punkte auf dem Konto haben? Wer ist dann Erster und wer Zweiter? Oder: Wer kommt als Dritter in die Hauptrunde und wer verpasst diese als Vierter trotz gleich vieler Zählen?

Dann entscheidet eine klar festgelegte Abfolge. Diese sieht wie folgt aus:

Punkte in direkten Duellen der punktgleichen Teams

Tordifferenz in direkten Duellen

Eigene Tore in direkten Duellen

Tordifferenz aus allen Gruppenspielen

Eigene Tore aus allen Gruppenspielen

Losentscheid

Handball WM 2023: Alle Gruppen

Gruppe A

Datum Uhrzeit (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 Spielstätte, Ort 12.01.2023 18.00 Uhr Chile Iran Tauron Arena Kraków, Krakau 12.01.2023 20.30 Uhr Spanien Montenegro Tauron Arena Kraków, Krakau 14.01.2023 18.00 Uhr Spanien Chile Tauron Arena Kraków, Krakau 14.01.2023 20.30 Uhr Montenegro Iran Tauron Arena Kraków, Krakau 16.01.2023 18.00 Uhr Iran Spanien Tauron Arena Kraków, Krakau 16.01.2023 20.30 Uhr Montenegro Chile Tauron Arena Kraków, Krakau

Gruppe B

Datum Uhrzeit (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 Spielstätte, Ort 11.01.2023 21.00 Uhr Frankreich Polen Spodek, Katowice 12.01.2023 18.00 Uhr Saudi-Arabien Slowenien Spodek, Katowice 14.01.2023 18.00 Uhr Frankreich Saudi-Arabien Spodek, Katowice 14.01.2023 20.30 Uhr Polen Slowenien Spodek, Katowice 16.01.2023 18.00 Uhr Slowenien Frankreich Spodek, Katowice 16.01.2023 20.30 Uhr Polen Saudi-Arabien Spodek, Katowice

Gruppe C

Datum Uhrzeit (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 Spielstätte, Ort 12.01.2023 18.00 Uhr Kap Verde Uruguay Scandinavium, Göteborg 12.01.2023 20.30 Uhr Schweden Brasilien Scandinavium, Göteborg 14.01.2023 18.00 Uhr Schweden Kap Verde Scandinavium, Göteborg 14.01.2023 20.30 Uhr Brasilien Uruguay Scandinavium, Göteborg 16.01.2023 18.00 Uhr Uruguay Schweden Scandinavium, Göteborg 16.01.2023 20.30 Uhr Brasilien Kap Verde Scandinavium, Göteborg

Gruppe D

Datum Uhrzeit (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 Spielstätte, Ort 12.01.2023 18.00 Uhr Ungarn Südkorea Kristianstad Arena, Kristianstad 12.01.2023 20.30 Uhr Island Portugal Kristianstad Arena, Kristianstad 14.01.2023 18.00 Uhr Island Ungarn Kristianstad Arena, Kristianstad 14.01.2023 20.30 Uhr Portugal Südkorea Kristianstad Arena, Kristianstad 16.01.2023 18.00 Uhr Südkorea Island Kristianstad Arena, Kristianstad 16.01.2023 20.30 Uhr Portugal Ungarn Kristianstad Arena, Kristianstad

Gruppe E

Datum Uhrzeit (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 Spielstätte, Ort 13.01.2023 18.00 Uhr Deutschland Katar Spodek, Katowice 13.01.2023 20.30 Uhr Serbien Algerien Spodek, Katowice 15.01.2023 18.00 Uhr Deutschland Serbien Spodek, Katowice 15.01.2023 20.30 Uhr Katar Algerien Spodek, Katowice 17.01.2023 18.00 Uhr Algerien Deutschland Spodek, Katowice 17.01.2023 20.30 Uhr Katar Serbien Spodek, Katowice

Gruppe F

Datum Uhrzeit (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 Spielstätte, Ort 13.01.2023 18.00 Uhr Argentinien Niederlande Tauron Arena Kraków, Krakau 13.01.2023 20.30 Uhr Norwegen Nordmazedonien Tauron Arena Kraków, Krakau 15.01.2023 18.00 Uhr Norwegen Argentinien Tauron Arena Kraków, Krakau 15.01.2023 20.30 Uhr Nordmazedonien Niederlande Tauron Arena Kraków, Krakau 17.01.2023 18.00 Uhr Niederlande Norwegen Tauron Arena Kraków, Krakau 17.01.2023 20.30 Uhr Nordmazedonien Argentinien Tauron Arena Kraków, Krakau

Gruppe G

Datum Uhrzeit (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 Spielstätte, Ort 13.01.2023 18.00 Uhr Marokko USA Husqvarna Garden, Jönköping 13.01.2023 20.30 Uhr Ägypten Kroatien Husqvarna Garden, Jönköping 15.01.2023 18.00 Uhr Ägypten Marokko Husqvarna Garden, Jönköping 15.01.2023 20.30 Uhr Kroatien USA Husqvarna Garden, Jönköping 17.01.2023 18.00 Uhr USA Ägypten Husqvarna Garden, Jönköping 17.01.2023 20.30 Uhr Kroatien Marokko Husqvarna Garden, Jönköping

Gruppe H