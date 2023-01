Am heutigen Tag beginnt die Handball WM 2023. Wie liefern Euch alle Informationen zu den Spielen und Ansetzungen des Tages und erklären Euch, wo Ihr die Handball WM heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Am heutigen Mittwoch, den 11. Januar, startet die Handball WM 2023. Die Weltmeisterschaft, die in Polen und Schweden ausgetragen wird, ist die insgesamt 28. der Handball-Geschichte. Zum Auftakt des Turniers findet am Abend das Eröffnungsspiel zwischen Frankreich und Polen statt.

Handball WM heute live: Spiele und Ansetzungen

Am ersten Turniertag der Handball WM 2023 steht eine Begegnung auf dem Spielplan. Um 20.30 Uhr treffen Frankreich und Gastgeber Polen im Eröffnungsspiel aufeinander. Das Duell in der Gruppe B bestreiten die Teams in der Spodek-Arena in Katwowice.

Gastgeber Polen bekommt es damit zum Auftakt der Handball WM mit einem schweren Gegner zu tun. Frankreich zählt bei der Weltmeisterschaft zu den Topteams. Der amtierende Olympiasieger möchte nach zwei vierten Plätzen bei der vergangenen WM und EM endlich wieder eine Medaille gewinnen.

Handball WM heute live: Spiele und Ansetzungen im Überblick

Termin Begegnung Gruppe Spielort 11. Januar, 20.30 Uhr Frankreich vs. Polen B Spodek, Katowice

Handball WM heute live, Übertragung im TV und Livestream

Im TV zeigt am heutigen Abend Eurosport das WM-Duell zwischen Frankreich und Polen exklusiv im Free-TV. Ab 20.15 Uhr seht Ihr dort das Handball-Spiel live und in voller Länge. Eurosport bietet Euch auch die Möglichkeit, die Partie im kostenpflichtigen Livestream zu sehen. Den Livestream des Sportsenders findet Ihr mit dem Eurosport Player oder auf discovery+.

Einen kostenpflichtigen Livestream der Begegnung zwischen Frankreich und Polen bietet auch Sportdeutschland.TV an. Der Sender zeigt alle 112 Spiele der Handball WM 2023 - 80 Partien davon exklusiv.

Handball WM heute live, Übertragung im TV und Livestream: Spiele, Ansetzungen, Liveticker - Der WM-Zeitplan im Überblick

Vorrunde: 11. bis 17. Januar

11. bis 17. Januar Hauptrunde: 18. bis 23. Januar

18. bis 23. Januar Viertelfinale: 25. Januar

25. Januar Halbfinale, Spiele um Platz 5 bis 8: 27. Januar

27. Januar Finale, Spiele um Platz 3, 5 und 7: 29. Januar

Handball WM heute live, Übertragung im Liveticker

SPOX begleitet für Euch die Partie zwischen Frankreich und Polen bei der Handball WM heute im Liveticker. Hier geht es zum Liveticker.

Handball WM - Die Gruppe B im Überblick