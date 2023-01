Deutschland spielt heute bei der Handball-Weltmeisterschaft gegen Algerien. ARD oder ZDF? Wer zeigt die Partie live?

Die erste Phase der Handball-Weltmeisterschaft in Polen und Schweden nähert sich dem Ende entgegen. Zwei von drei Vorrundenspieltagen sind zu Ende, am heutigen Dienstag, den 17. Januar, beginnt der dritte Spieltag. Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Gruppe E auf Algerien. Das Spiel geht um 18 Uhr los und wird in der Spodek-Arena im polnischen Katowice ausgetragen.

ARD oder ZDF? Dieser Sender zeigt Deutschland gegen Algerien bei der Handball WM heute live

ARD oder ZDF? Diese Frage stellt sich heute zum dritten Mal bei dieser WM, da die beiden Sender die Übertragungsrechte an den Spielen der Deutschen im Free-TV besitzen. Das Auftaktspiel gegen Katar zeigte das ZDF, die ARD kümmerte sich um das Serbien-Spiel, für Algerien heute ist dann wieder das ZDF an der Reihe. Die Vorberichte zur Begegnung beginnen um 17.40 Uhr. Zur selben Uhrzeit meldet sich folgendes Personal:

Moderatorin: Katrin Müller-Hohenstein

Kommentatoren: Martin Schneider und Markus Baur

Martin Schneider und Markus Baur Experte: Sören Christophersen

© getty Das DHB-Team trifft im dritten Vorrundenspiel auf Algerien.

Das ZDF ist auch dann der richtige Ansprechpartner, wenn es um den Livestream geht. Bei zdf.de könnt Ihr kostenlos und ohne Registrierung Deutschland vs. Algerien live verfolgen.

Zwar nicht kostenlos, jedoch stellt auch Sportdeutschland.tv zum heutigen Aufeinandertreffen einen Livestream zur Verfügung. Zugriff auf alle WM-Spiele bekommt Ihr mit dem Turnierpass, der 15 Euro kostet.

ARD oder ZDF? Dieser Sender zeigt Deutschland gegen Algerien bei der Handball WM heute live - Vorrundenspiel im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, Deutschland gegen Algerien heute live zu verfolgen, bietet SPOX mit seinem detaillierten Liveticker an.

Hier geht es zum Liveticker des Vorrundenspiels zwischen Deutschland und Algerien.

ARD oder ZDF? Dieser Sender zeigt Deutschland gegen Algerien bei der Handball WM heute live - Wichtigste Infos

Begegnung: Deutschland vs. Algerien

Deutschland vs. Algerien Wettbewerb: Handball-Weltmeisterschaft 2023

Handball-Weltmeisterschaft 2023 Spieltag: 3. Vorrundenspieltag

3. Vorrundenspieltag Datum: 17. Januar 2023

17. Januar 2023 Uhrzeit: 18 Uhr

18 Uhr Ort: Spodek, Katowice

Spodek, Katowice TV: ZDF

Livestream: zdf.de, Sportdeutschland.tv

Liveticker: SPOX

Handball WM: Der Spielplan der Gruppe E

Nach dem 31:27-Sieg zum Turnierauftakt gegen Katar und dem 34:33-Sieg gegen Serbien im zweiten Spiel, hat das Team von Bundestrainer Alfred Gislason mit vier Punkten bereits einen Platz in der Hauptrunde sicher. Morgen finden die ersten Hauptrundenspiele statt.