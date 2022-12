Der deutsche Kader für die bevorstehende Handball-Weltmeisterschaft in Polen und Schweden steht fest. Mit Uwe Gensheimer, Steffen Weinhold und Hendrik Pekeler sind drei prominente Namen nicht mit dabei. Hier erfahrt Ihr den Grund dafür.

Am heutigen Freitag, den 23. Dezember, wurde der deutsche 18-Mann-Kader für die Handball-Weltmeisterschaft 2023 in Polen und Schweden, die am 11. Januar offiziell losgeht, veröffentlicht. Uwe Gensheimer, Steffen Weinhold und Hendrik Pekeler sind jedoch nicht mit dabei.

Im Folgenden erklärt SPOX die Gründe dafür.

Handball WM: Darum sind Uwe Gensheimer, Steffen Weinhold und Hendrik Pekeler nicht dabei

Das Fehlen von Gensheimer, Weinhold und Pekeler ist keinesfalls eine Überraschung oder unerwartet. Bereits seit längerem ist bekannt, dass Uwe Gensheimer und Steffen Weinhold ihre Nationalmannschaftskarrieren beendet haben. Gensheimer hat seit dem K.o.-Aus gegen Ägypten bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 kein Spiel mehr für die Nationalmannschaft bestritten und wird es auch in Zukunft nicht mehr tun. Seine Statistiken beim DHB-Team lesen sich trotzdem mehr als beeindruckend: 204 Spiele, 921 Tore. Gensheimer ist aktuell bei den Rhein-Neckar Löwen unter Vertrag und laboriert an einem Muskelfaserriss.

Auch Weinhold trat nach den Sommerspielen in Japan aus der Nationalmannschaft zurück, in 137 Länderspielen gelangen ihm 339 Treffer. Der mittlerweile 36-Jährige Rückraumspieler des THW Kiel muss zudem ebenfalls im Verein pausieren - jedoch nicht freiwillig, sondern aufgrund einer Knieverletzung.

© getty Uwe Gensheimer bestritt bei den Olympischen Spielen in Tokio sein letztes Spiel für Deutschland.

Ähnlich sieht die Situation bei Hendrik Pekeler aus - mit dem Unterschied, dass er seine Nationalmannschaftskarriere nicht für immer beendet, sondern nur auf Eis gelegt hat. "Ich habe meine Nationalmannschaftskarriere für unbestimmte Zeit unterbrochen. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung, und das sollte jeder so handhaben können, wie er möchte. Ich trage Verantwortung für meinen Körper und als Familienvater auch Verantwortung für meine Frau und drei kleine Kinder", hatte der Kreisläufer vom THW Kiel im Vorfeld der EM 2022 der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten mitgeteilt.

Handball WM: Der deutsche Kader für das Turnier in Polen und Schweden

Spieler Position Verein Rückennummer Spitzname Andreas Wolff Tor VIVE Lomza Kielce/POL 33 "Andi" Joel Birlehm Tor Rhein-Neckar Löwen 41 Lukas Mertens Linksaußen SC Magdeburg 36 "Speedy" Rune Dahmke Linksaußen THW Kiel 34 Paul Drux Rückraum links Füchse Berlin 95 "Pauli" Philipp Weber Rückraum links SC Magdeburg 20 "Pipo" Julian Köster Rückraum links VfL Gummersbach 18 Juri Knorr Rückraum Mitte Rhein-Neckar Löwen 15 Luca Witzke Rückraum Mitte SC DHfK Leipzig 99 Simon Ernst Rückraum Mitte SC DHfK Leipzig 40 Kai Häfner Rückraum rechts MT Melsungen 25 "Schwabenpower" Djibril M'Bengue Rückraum rechts Bergischer HC 19 "Djibi" Christoph Steinert Rückraum rechts HC Erlangen 44 "Steini" Patrick Groetzki Rechtsaußen Rhein-Neckar Löwen 24 "Johnny" Lukas Zerbe Rechtsaußen TBV Lemgo Lippe 17 "Little Zebu" Johannes Golla Kreis SG Flensburg-Handewitt 4 "Kampfsau" Jannik Kohlbacher Kreis Rhein-Neckar Löwen 80 "Kohli" Tim Zechel Kreis HC Erlangen 96

Handball WM: Der Spielplan der deutschen Gruppe E

Das DHB-Team steigt am 13. Januar 2023 mit einem Duell gegen Katar ins Turnier ein. Zwei Tage später, am 15. Januar, folgt das Gruppenspiel gegen Serbien, ehe am 17. Januar die WM-Vorrunde gegen Algerien beendet wird.