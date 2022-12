Topspiel in der Handball-Bundesliga! An diesem Sonntag stehen sich die Topteams von der SG Flensburg-Handewitt und dem THW Kiel gegenüber. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Vor allem im Norden Deutschlands hat der Handball-Sport eine große Bedeutung inne. Grund dafür sind freilich auch zwei der größten Vereine des Landes, die die Gegend ihr Zuhause nennen: Die SG Flensburg-Handewitt und der THW Kiel.

Am heutigen Sonntag kommt es in der Handball-Bundesliga schließlich zur 107. Auflage des "Schleswig-Holstein-Derbys". Trotz der erfolgreichen Generalprobe der Flensburger in der European League gegen den FTC Budapest (42:30), kommt die Rolle des Favoriten klar den Zebras aus Kiel zu.

Mit 28 Punkten aus den ersten 16 Saisonspielen führt der THW die Tabelle vor den Füchsen aus Berlin an. Die SG bleibt mit Rang fünf dagegen noch hinter den eigenen Erwartungen zurück. Nur die ersten vier Mannschaften qualifizieren sich schließlich für die internationalen Wettbewerbe.

SG Flensburg-Handewitt vs. THW Kiel: Handball Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: Handball Bundesliga

Handball Bundesliga Spieltag: 17. Spieltag

17. Spieltag Datum: Sonntag, 18. Dezember

Sonntag, 18. Dezember Beginn: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Spielort: Flens-Arena in Flensburg

SG Flensburg-Handewitt vs. THW Kiel: Handball Bundesliga heute live im TV und Livestream

Das Nordderby zwischen Flensburg und Kiel wird heute ausschließlich beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen sein. Das Unternehmen hat sich die exklusiven Übertragungsrechte gesichert. Alle Infos zur Ausstrahlung im TV und Livestream findet Ihr im Folgenden.

SG Flensburg-Handewitt vs. THW Kiel: Handball Bundesliga heute live im TV

Um die Partie im linearen Fernsehen verfolgen zu können, benötigt Ihr das Sport-Paket inklusive Sky Q-Receiver. Beides in Kombination bekommt Ihr derzeit zum Preis von 23 Euro pro Monat (nur im Jahrestarif). Damit habt Ihr Zugriff auf alle Spiele der laufenden HBL-Saison sowie die exklusive Sky-Konferenz an den Tagen Donnerstag und Sonntag. Ihr interessiert Euch noch für andere Sportarten? Perfekt. Denn das Sport-Paket enthält unter anderem auch alle Spiele des DFB-Pokals und der Premier League sowie alle Sessions der Formel 1-Rennzeit 2023. Weitere Infos dazu findet Ihr hier.

Das Einzelspiel zwischen Flensburg und Kiel wird auf dem Kanal Sky Sport 2 HD zu sehen sein. Als Kommentator ist Florian Schmidt-Sommerfeld im Einsatz. Alternativ dazu könnt Ihr Euch auch die Konferenz auf dem Sender Sky Sport 1 HD zu Gemüte führen. So verpasst Ihr auch nichts von den drei Parallelspielen.

SG Flensburg-Handewitt vs. THW Kiel: Handball Bundesliga heute im Livestream

Wer dagegen das Streaming bevorzugt, sollte jedoch ein anderes Abo in Betracht ziehen. Die Rede ist vom Livesport-Paket auf der Plattform Wow (ehemals SkyTicket). Hier enthalten sind nicht nur die oben erwähnten Inhalte, sondern wirklich alles, was Sky im Sportbereich zu bieten hat. Dazu gehören unter anderem auch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Fußball Bundesliga.

Der Kostenpunkt für ein Monatsabo liegt hier bei 29,99 Euro. Günstiger wird es für all diejenigen, die sich für das längerfristige Jahresabo entscheiden. In diesem Fall reduziert sich der monatliche Abschlag auf 24,99 Euro.

Die Bundesliga live erleben: Jetzt WOW streamen.

SG Flensburg-Handewitt vs. THW Kiel: Handball Bundesliga heute im Liveticker bei SPOX

Ihr besitz kein Sky-Abo? Dann haben wir da noch eine Alternative für Euch: Unseren hauseigenen Liveticker. Hier versorgen wir Euch im Minutentakt mit allen wichtigen Infos rund um das Spielgeschehen in Flensburg.

Hier geht's zum Liveticker der Partie SG Flensburg-Handewitt vs. THW Kiel

SG Flensburg-Handewitt vs. THW Kiel: Handball Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Spiele des 17. Spieltages