Bei der Handball EM der Frauen tritt Deutschland am heutigen Tag im letzten Hauptrundenduell gegen Rumänien an. Alle Informationen zu der Übertragung der Europameisterschaftspartie und wo Ihr die Begegnung heute live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Am 4. Spieltag der Hauptrunde kommt es am heutigen Mittwoch, den 16. November, bei der Handball EM der Frauen zu der Begegnung zwischen Deutschland und Rumänien. Die Partie startet um 15.30 Uhr im Sportski centar Boris Trajkovski in der nordmazedonischen Hauptstadt Skopje. Dort werden alle Hauptrundenduelle der Gruppe II bei der Handball EM der Frauen ausgetragen.

Mit einer gewaltigen Hypothek startete Deutschland bei der Handball EM der Frauen 2022 in die Hauptrunde. Keinen einzigen Zähler nahm das Team von Markus Gaugisch nämlich mit in diese. Eine tolle Leistung im ersten Hauptrundenspiel gegen die Niederlande, gab dennoch Hoffnung auf ein Weiterkommen in das Halbfinale.

Eine 21:29-Niederlage gegen Frankreich im zweiten Hauptrundenspiel zerschlug jedoch alle Hoffnungen auf einen Halbfinaleinzug. Montenegro und Frankreich stehen vor den letzten Spielen in der Gruppe II als Spitzenreiter fest.

Auch Rumänien lieferte eine durchwachsene Vorrunde ab und nahm genau wie das DHB-Team keine Punkte mit in die Hauptrunde. Und auch wie Deutschland siegte Rumänien im ersten Spiel der Hauptrunde. Mit 34:35 musste sich Rumänien dann jedoch knapp gegen Montenegro geschlagen geben. Auch Rumänien kann das Halbfinale der EM nicht mehr erreichen. In der heutigen Begegnung geht es aber in der Gruppe II noch um die Platzierungen hinter Frankreich und Montenegro, die für eine Teilnahme an den Olympischen Spielen wichtig sind.

Handball EM der Frauen, Übertragung: Deutschland vs. Rumänien heute live im TV und Livestream - Die Gruppe II im Überblick

Rang Team Spiele Differenz Punkte 1 Frankreich 4 32 8 2 Montenegro 4 4 6 3 Spanien 4 -6 3 4 Niederlande 4 -9 3 5 Deutschland 4 -6 2 6 Rumänien 4 -15 2

Handball EM der Frauen, Übertragung: Deutschland vs. Rumänien heute live im TV und Livestream

Auch am heutigen Tag überträgt Sportdeutschland.TV das Spiel zwischen Deutschland und Rumänien bei der Handball EM der Frauen live und in voller Länge. Der Online-Sender zeigt Partien der Europameisterschaft im kostenlosen Livestream.

Um 15.00 Uhr beginnt Sportdeutschland.TV die Übertragung des Duells zwischen Deutschland und Rumänien. Das Spektakel kommentieren am heutigen Mittag Tobias Schimon und Ina Großmann. Um 15.30 Uhr startet die Begegnung.

Handball EM der Frauen, Übertragung: Deutschland vs. Rumänien heute im Liveticker

Hier bei SPOX verfolgen wie für Euch Deutschland vs. Rumänien bei der Handball EM der Frauen in einem ausführlichen Liveticker. Bei uns verpasst Ihr keine Sekunde der Partie. Den Liveticker des Spiels findet Ihr auf der SPOX-Website.

Handball EM der Frauen: Der Spielplan der Gruppe II in der Hauptrunde