Bei der Handball EM der Frauen trifft Deutschland zum Auftakt des Turniers auf Polen. Alle Informationen zu der Übertragung der Begegnung und wo Ihr das Europameisterschaftsspiel heute live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Für Deutschland startet am heutigen Tag die Handball EM der Frauen mit dem Duell gegen Polen. Die Begegnung in der Gruppe D beginnt am heutigen Sonntag, den 5. November, um 20.30 Uhr. Als Austragungsort der Begegnung dient das Sportzentrum Moraca in Podgorica, der Hauptstadt Montenegros. Dort werden bei der Handball EM der Frauen 2022 alle Partie in der Gruppe D ausgetragen.

Das Auftaktspiel der Handball EM der Frauen bestreitet die DHB-Auswahl heute gegen Polen. In der Gruppe D trifft Deutschland neben Polen auf Co-Gastgeber Montenegro und Spanien. Für die Hauptrunde qualifizieren sich die besten drei Teams in den jeweiligen Gruppen. Verschafft sich Deutschland heute gegen Polen eine gute Ausganglage für das Weiterkommen?

Die letzte Medaille bei einem großen Turnier holte Deutschland vor 15 Jahren. Bei der Weltmeisterschaft 2007 in Frankreich sicherte sich die DHB-Auswahl die Bronzemedaille. Wie weit schafft es Deutschland bei der Handball EM 2022? In den vergangenen Jahren scheiterte die DHB-Auswahl jeweils kurz vor dem Halbfinale.

Zum Favoritenkreis zählt Deutschland bei der Handball EM der Frauen nicht. Heißester Anwärter auf den EM-Titel ist Norwegen, der Titelverteidiger. Aber auch Frankreich und Dänemark spielen bei der Handball EM der Frauen um den Titel.

© getty Emily Bölk führt die DHB-Auswahl als Kapitänin an.

Handball EM der Frauen, Übertragung: Deutschland vs. Polen heute live im TV und Livestream - Die Infos im Überblick

Event: Handball EM der Frauen

Handball EM der Frauen Duell: Deutschland vs. Polen

Deutschland vs. Polen Datum: 05. November

05. November Start: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Übertragung im TV: -

- Übertragung im Livestream: Sportdeutschland.TV

Handball EM der Frauen, Übertragung: Deutschland vs. Polen heute live im TV und Livestream

Die Begegnung bei der Handball EM der Frauen zwischen Deutschland und Polen seht Ihr am heutigen Abend live um in voller Länge. Im TV wird die Europameisterschaftspartie nicht gezeigt, dafür überträgt Sportdeutschland.TV das Duell im kostenlosen Livestream.

Sportdeutschland.TV zeigt, neben den Spielen mit deutscher Beteiligung, nämlich alle Partie der Handball EM der Frauen live und vollumfänglich im kostenlosen Livestream.

Um 20.15 Uhr beginnt heute die Übertragung des Spiels zwischen Deutschland und Polen auf Sportdeutschland.TV. Als Kommentatoren-Duo sind heute Tobias Schimon und Ina Großmann im Einsatz. Das Europameisterschaftsspiel beginnt um 20.30 Uhr.

Handball EM der Frauen, Übertragung: Deutschland vs. Polen heute live im TV und Livestream - Die Gruppe D im Überblick