Auf die Vorrunde folgt bei der Handball-Europameisterschaft der Frauen nun die Hauptrunde. In dieser kriegt es das DHB-Team heute mit der niederländischen Nationalmannschaft zu tun. Wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erklärt Euch SPOX in diesem Artikel.

Vorgestern mussten sich die DHB-Frauen auch im dritten Vorrundenspiel der Handball-Europameisterschaft in Slowenien, Nordmazedonien und Montenegro geschlagen geben. Gegen Spanien verlor das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch mit 21:23. Nichtsdestotrotz hat es für den Einzug in die Hauptrunde gereicht, die am heutigen Freitag, den 11. November, für die Deutschen mit einem Duell gegen die Niederlande losgeht. Gespielt wird um 18 Uhr im Sportski centar Boris Trajkovski in Skopje (Nordmazedonien).

Die Punkte aus Spielen gegen Mannschaften, die es ebenfalls in die Hauptrunde geschafft haben, werden in die Hauptrunde übernommen. Da Deutschland nur das Spiel gegen das ausgeschiedene Polen gewonnen hat, stehen im Moment null Punkte auf der Habenseite. Die ungeschlagenen Französinnen und Montenegrinerinnen starten den Kampf ums Halbfinale also aus einer viel günstigeren Position als der Rest der Gruppe II.

Handball EM der Frauen: Hauptrundengruppe II

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1. Frankreich 2 2 0 0 61:45 +16 4 2. Montenegro 2 2 0 0 59:48 +11 4 3. Niederlande 2 1 0 1 53:54 -1 2 4. Spanien 2 1 0 1 46:51 -5 2 5. Deutschland 2 0 0 2 46:52 -6 0 6. Rumänien 2 0 0 2 49:64 -15 0

© imago images Die DHB-Frauen können sich in der Hauptrunde keine Patzer mehr leisten.

Handball EM der Frauen, Übertragung: Deutschland vs. Niederlande heute live im TV und Livestream

Im Gegensatz zur Vorrunde hat sich in Bezug auf die Übertragung nichts verändert. Auch heute ist die Partie Deutschland vs. Niederlande bei sportdeutschland.tv zu sehen. Der Zugriff auf den Livestream bleibt weiterhin kostenlos. Tobias Schimon kommentiert das Spielgeschehen und wird dabei von der Expertin und ehemaligen Nationalspielerin Ina Großmann unterstützt.

Handball EM der Frauen, Übertragung: Deutschland vs. Niederlande heute im Liveticker

Zusätzlich zur Übertragung bei sportdeutschland.tv wird auch ein Liveticker angeboten, mit dem Ihr die Partie verfolgen könnt, obwohl Ihr die Livebilder nicht gezeigt bekommt. Bei SPOX wird dieser Liveticker im Laufe des Tages noch auf der Website angezeigt.

Handball EM der Frauen: Der Spielplan in der Hauptrunde