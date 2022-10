Lucas Krzikalla nach Outing: "Positives Feedback hat mich sprachlos gemacht"

Bundesliga-Handballer Lucas Krzikalla von DHfK Leipzig hat sich nach seinem Coming-out begeistert von den Reaktionen der Öffentlichkeit gezeigt. "Mit so einem phänomenalen, positiven Feedback hatte ich nicht gerechnet, und das hat mich an einigen Stellen wirklich sprachlos gemacht", sagte der 28-Jährige im Interview mit Sky.

Krzikalla hatte am Samstag als erster aktiver männlicher Mannschaftssportler in Deutschlands vier Profiligen seine Homosexualität öffentlich gemacht und sieht sich nun "als Vorbild. Wir haben ja auch im Verein den Slogan 'Gemeinsam Vorbild sein'. Und das hat jetzt noch mal eine ganz andere Bedeutung gewonnen in einem ganz anderen Kontext."

Die Entscheidung, an die Öffentlichkeit zu treten, sei ihm nicht leicht gefallen: "Das war auch für mich selbst immer eine innere Zerreißprobe. Ich habe mich da auch ein bisschen sehr verstellt und ein bisschen viel gelogen was manche Themen anging."

Nun ist Krzikalla erleichtert, den Schritt gegangen zu sein: "Jetzt weiß wirklich jeder Bescheid, und ich muss mich nicht mehr verstellen, nicht mehr verstecken." Andere homosexuelle Sportler will er zum Outing ermutigen, "weil wir dann auch wirklich mehr Richtung Normalität und Alltag kommen".