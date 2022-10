Der SC Magdeburg trifft im Finale der Handball-Klub-WM, dem IHF Super Globe 2022, auf den FC Barcelona. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream sehen könnt.

Die 15. Austragung des IHF Super Globe, der Klub-Weltmeisterschaft im Handball, neigt sich dem Höhepunkt entgegen. Zwölf Mannschaften starteten am 18. Oktober ihre Reise ins kurze Turnier, in dem die besten Handballklubs aller Kontinente um den Titel spielen.

Am heutigen Sonntag, den 23. Oktober steigt nun das Finale zwischen dem Titelverteidiger und deutschen Meister SC Magdeburg und dem amtierenden Champions-League-Sieger FC Barcelona. Das komplette Turnier findet in Saudi-Arabien statt, so auch das Finale heute. Die beiden Topklubs treffen um 18.30 Uhr deutscher Zeit in der Hafenstadt Dammam aufeinander.

Handball - Klub-WM: Die K.o.-Phase

Die Magdeburger sicherten sich ihr Finalticket gestern mit einem 36:28-Sieg über Al Ahly aus Ägypten. Barcelona setzte sich gegen den KS Vive Kielce aus Polen mit 39:28 durch.

Datum Mannschaft 1 Ergebnis Mannschaft 2 Spielrunde Samstag, 22. Oktober SC Magdeburg 36:28 Al Ahly Halbfinale Samstag, 22. Oktober KS Vive Kielce 28:39 FC Barcelona Halbfinale Sonntag, 23. Oktober SC Magdeburg -:- FC Barcelona Finale

Handball - SC Magdeburg vs. FC Barcelona, Übertragung: Finale der Klub-WM heute live im TV und Livestream

Was die Übertragung des Finals betrifft, sind nicht die üblichen Sportsender wie DAZN oder Sky verantwortlich. Wer Magdeburg gegen Barcelona schauen möchte, wird bei solidsport.com, einem schwedischen Streamingdienst, der auch in Deutschland aktiv ist, fündig. Für 4,99 Euro könnt Ihr den Stream zum Finale kaufen. Nebenbei habt Ihr noch die Möglichkeit, gegen 9,99 Euro auf alle Streams, Wiederholungen und Videos vom IHF Super Globe 2022 zuzugreifen.

Handball - SC Magdeburg vs. FC Barcelona, Übertragung: Finale der Klub-WM heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: SC Magdeburg vs. FC Barcelona

SC Magdeburg vs. FC Barcelona Wettbewerb: IHF Super Globe 2022

IHF Super Globe 2022 Runde: Finale

Finale Datum: 23. Oktober 2022

23. Oktober 2022 Anstoß: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Dammam, Saudi-Arabien

Dammam, Saudi-Arabien Livestream: solidsport.com

Handball - Klub-WM: Die Gruppenphase

Der SC Magdeburg setzte sich in der Gruppenphase gegen HK Khaleej aus Saudi-Arabien und den Sydney University HC aus Australien durch.

Gruppe A

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1. SC Magdeburg 2 2 0 0 76:52 +24 4 2. HK Khaleej 2 1 0 1 64:56 +8 2 3. Sydney University HC 2 0 0 2 44:76 -32 0

Gruppe B

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1. Al Ahly SC 2 2 0 0 65:58 +7 4 2. Benfica Lissabon 2 1 0 1 67:56 +11 2 3. HK Mudhar 2 0 0 2 57:75 -18 0

Gruppe C

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1. Łomża Industria Kielce 2 2 0 0 86:56 +30 4 2. Handebol Taubaté 2 1 0 1 62:67 -5 2 3. al Kuwait SC 2 0 0 2 54:79 -25 0

Gruppe D