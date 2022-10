Bald geht die Handball-Europameisterschaft der Frauen in Slowenien, Nordmazedonien und Montenegro los. Datum, Termin, Ort, Gruppen, deutsche Gegner, Übertragung im TV und Livestream - SPOX liefert Euch die wichtigsten Infos zum Turnier.

Handball EM der Frauen 2022: Datum, Termin, Ort, Gruppen, deutsche Gegner, Übertragung im TV und Livestream

Bevor das Jahr 2022 zu Ende geht, kämpfen 16 europäische Nationen, verteilt auf vier Vierer-Gruppen, im Rahmen der Handball-Europameisterschaft in Slowenien, Nordmazedonien und Montenegro um den 15. Europameistertitel der Frauen. Darunter auch die deutsche Frauen-Nationalmannschaft, die bei der Heim-EM 1994 mit Silber die bislang beste Platzierung erreichen konnte. Zum ersten Mal überhaupt findet eine Frauen-EM in drei Ländern gleichzeitig statt.

Handball EM der Frauen 2022: Datum, Termin, Ort

Am 4. November geht es offiziell los, das Großereignis wird um 18 Uhr mit den Partien Ungarn vs. Schweiz (Gruppe A) und Dänemark vs. Slowenien (Gruppe B) eröffnet. Die Mannschaften der Gruppen C und D steigen dann am Tag darauf ins Geschehen ein. Die Gruppenphase dauert bis 9. November an und wird in vier Spielstätten ausgetragen - die Spiele der Gruppe A werden in der Arena Stožice in Ljubljana (Slowenien) absolviert, die Spiele der Gruppe B finden in der Zlatorog Arena in Celje (Slowenien), die der Gruppe C im Sportski centar Boris Trajkovski in Skopje (Nordmazedonien) und die der Gruppe D im Sportski centar Morača in Podgorica (Montenegro) statt.

Nach der Gruppenphase stehen die drei Mannschaften fest, die es pro Gruppe in die Hauptrunde schaffen, die vom 10. bis zum 16. November gespielt wird. Die Hauptgruppen I und II bestehen demnach aus je sechs Nationen. Spiele und Punkte aus der Vorrunde werden übernommen, so dass dann im Rahmen der Hauptrunde drei Spieltage anstehen. Die jeweils Ersten und Zweiten der Hauptgruppe ziehen daraufhin ins Halbfinale ein, das am 18. November stattfindet, die Drittplatzierten spielen am selben Tag um Platz fünf. Am 20. November steigt in Ljubljana dann zuerst das Spiel um Platz 3, danach das Finale um die Europameisterschaft 2022.

Datum Runde Austragungsort 4. - 9. November Gruppenphase Ljubljana (A), Celje (B), Skopje (C), Podgorica (D) 10. - 16. November Hauptrunde Ljubljana (I), Skopje (II) 18. November Spiel um Platz 5 Ljubljana 18. November Halbfinale Ljubljana 20. November Spiel um Platz 3 Ljubljana 20. November Finale Ljubljana

Handball EM der Frauen 2022: Gruppen und deutsche Gegner

Die deutsche Nationalmannschaft wurde der Gruppe D zugelost, die all ihre Spiele in der montenegrinischen Hauptstadt Podgorica, genauer gesagt im Sportski centar Morača, bestreitet. Deutschland trifft dabei auf Polen, Montenegro und Spanien.

Gruppe A / Ljubljana:

Platz Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1. Norwegen 0 0 0 0 0:0 ±0 0 2. Ungarn 0 0 0 0 0:0 ±0 0 3. Kroatien 0 0 0 0 0:0 ±0 0 4. Schweiz 0 0 0 0 0:0 ±0 0

Gruppe B / Celje:

Platz Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1. Dänemark 0 0 0 0 0:0 ±0 0 2. Schweden 0 0 0 0 0:0 ±0 0 3. Slowenien 0 0 0 0 0:0 ±0 0 4. Serbien 0 0 0 0 0:0 ±0 0

Gruppe C / Skopje:

Platz Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1. Frankreich 0 0 0 0 0:0 ±0 0 2. Niederlande 0 0 0 0 0:0 ±0 0 3. Nordmazedonien 0 0 0 0 0:0 ±0 0 4. Rumänien 0 0 0 0 0:0 ±0 0

Gruppe D / Podgorica:

Platz Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1. Polen 0 0 0 0 0:0 ±0 0 2. Montenegro 0 0 0 0 0:0 ±0 0 3. Deutschland 0 0 0 0 0:0 ±0 0 4. Spanien 0 0 0 0 0:0 ±0 0

© getty Das DHB-Team trifft in der Gruppe D auf Polen, Montenegro und Spanien.

Handball EM der Frauen 2022: Spielplan der Gruppe D

Für die deutschen Handballerinnen beginnt die EM-Reise am 5. November gegen Nachbar Polen, weiter geht's am 7. November mit der Partie gegen Gastgeber Montenegro. Zum Abschluss trifft das DHB-Team am 9. November auf Spanien.

Datum Uhrzeit Mannschaft 1 Mannschaft 2 Spielstätte, Ort 5. November 2022 18.00 Uhr Montenegro Spanien Sportski centar Morača, Podgorica 5. November 2022 20.30 Uhr Polen Deutschland Sportski centar Morača, Podgorica 7. November 2022 18.00 Uhr Deutschland Montenegro Sportski centar Morača, Podgorica 7. November 2022 20.30 Uhr Spanien Polen Sportski centar Morača, Podgorica 9. November 2022 18.00 Uhr Polen Montenegro Sportski centar Morača, Podgorica 9. November 2022 20.30 Uhr Deutschland Spanien Sportski centar Morača, Podgorica

Handball EM der Frauen 2022: Übertragung im TV und Livestream

Die Spiele der Frauen-Europameisterschaft 2022 werden live und exklusiv bei Sportdeutschland.tv übertragen. Die Livestreams auf der Plattform sind völlig kostenlos, können jedoch auch nur in Deutschland abgerufen werden.