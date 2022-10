Für das deutsche Handball-Nationalteam beginnt heute gegen Schweden der EHF Euro Cup 2024. Wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream sehen könnt, zeigt Euch SPOX.

Nicht nur die Fußball-Europameisterschaft, auch die Handball-Europameisterschaft wird 2024 in Deutschland ausgetragen. Während die Handballnationen Europas in der Qualifikation um die Tickets kämpfen, hat das DHB-Team als Gastgeberland also bereits einen Platz in der Gruppenphase sicher. Ebenfalls ohne Qualifikation direkt an der Endrunde teilnehmen dürfen Schweden, der amtierende Europameister von 2022, der EM-Zweite Spanien und der EM-Dritte Dänemark.

Nachdem diese vier Mannschaften deshalb keine große Vorbereitung für die EM 2024 haben werden, spielen sie parallel zur Qualifikation beim EHF Euro Cup 2024 mit. Bei diesem Turnier treten die vier Teilnehmer jeweils zweimal gegeneinander an. Eine K.o.-Phase gibt es nicht, der Turniersieger wird via Meisterschaftsmodus entschieden. Heißt: Wer nach sechs Spieltagen die Tabelle anführt, gewinnt den gesamten Wettbewerb.

EHF Euro Cup 2024: Die vier Teilnehmer

Nation Deutschland (Gastgeber der Handball-Europameisterschaft 2024) Schweden (amtierender Europameister) Spanien (amtierender EM-Zweiter) Dänemark (amtierender EM-Dritter)

© getty Alfred Gislason und seine Mannschaft steigen heute gegen Schweden in den EHF Euro Cup 2024 ein.

Handball - Deutschland vs. Schweden, EHF Euro Cup - Uhrzeit, Ort, Spielstätte

Eröffnet wurde der EHF Euro Cup gestern mit dem Spiel Dänemark gegen Spanien (39:31), am heutigen Donnerstag, den 13. Oktober, wird er mit Deutschland gegen Schweden fortgesetzt. Das Duell beginnt um 19 Uhr deutscher Zeit, gespielt wird in der SAP Arena in Mannheim, der Heimstätte der Rhein-Neckar Löwen.

Handball - Deutschland vs. Schweden, Übertragung: EHF Euro Cup heute live im TV und Livestream

Zum Spiel zwischen Deutschland und Schweden wird es heute eine Free-TV-Übertragung bei Sport1 geben. Der Privatsender zeigt um 18.45 Uhr die ersten Livebilder aus der Halle in Mannheim, um den Kommentar während des Spiels kümmert sich danach Peter Kohl.

Was im TV bei Sport1 zu sehen ist, wird parallel dazu auch im Livestream übertragen. Wer diesen nutzen möchte, braucht nichts zu zahlen und kann einfach sport1.de aufrufen.

Handball - Deutschland vs. Schweden, Übertragung: EHF Euro Cup heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Deutschland vs. Schweden

Deutschland vs. Schweden Wettbewerb: EHF Euro Cup 2024

EHF Euro Cup 2024 Spieltag: 1

1 Datum: 13. Oktober 2022

13. Oktober 2022 Anstoß: 19.00 Uhr

19.00 Uhr Ort: SAP Arena, Mannheim

SAP Arena, Mannheim TV: Sport1

Livestream: sport1.de

Liveticker: SPOX

EHF Euro Cup 2024: Der Spielplan