THW Kiel vs. Elverum, Übertragung: Handball Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 1. Spieltag der Champions League empfängt der THW Kiel heute Elverum Handball. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Spiel live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Handball Champions League heute live: THW Kiel vs. Elverum - Datum, Uhrzeit, Ort, Infos

Am heutigen Mittwoch, 14. September, fällt der Startschuss zur Handball Champions League 2022/23. Am 1. Spieltag der Gruppenphase hat Vizemeister THW Kiel in der Gruppe B ein Heimspiel. In der Wunderino Arena ist das norwegische Team Elverum Handball zu Gast. Der Anwurf erfolgt um 18.45 Uhr. In der vergangenen Saison gewann Kiel in der Gruppenphase beide Duelle gegen die Skandinavier.

Auch in dieser Saison will der THW das Final Four in Köln erreichen - wie in der vergangenen Saison, die Kiel als Dritter beendete. Grundvoraussetzung dafür ist ein gutes Abschneiden in der Gruppenphase. Aus den beiden Achtergruppen erreichen jeweils der Erste und der Zweite direkt das Viertelfinale. Die Teams auf den Plätzen drei bis sechs müssen nach Abschluss der Gruppenphase in die Playoffs.

Neben Kiel und Elverum bilden folgende Mannschaften die Gruppe B: Pick Szeged, FC Barcelona, RK Celje, HBC Nantes, Aalborg und Kielce.

In die neue Bundesliga-Saison ist der THW mit drei Siegen perfekt gestartet. Gelingt den Norddeutschen auch der Champions-League-Auftakt?

THW Kiel vs. Elverum: Handball Champions League heute live im TV und Livestream

Das Heimspiel des THW gegen Elverum wird heute live übertragen - und zwar von DAZN im Livestream. Der Streamingdienst ist noch bis 2026 im Besitz der Übertragungsrechte der Handball-Champions-League. In der Gruppenphase sind die Spiele der Bundesligisten Kiel und SC Magdeburg alle im Livestream zu sehen.

Die Übertragung von Kiel vs. Szeged beginnt heute wenige Augenblicke vor dem Anwurf. Kommentiert wird das Spiel von Gari Paubandt. Der Livestream ist über die DAZN-App auch auf Eurem Smartphone, Tablet oder Smart-TV abrufbar.

Heute ist bei DAZN der Tag der Champions League. Neben dem Handball-Duell zwischen Kiel und Elverum zeigt das "Netflix des Sports" alle neun Spiele der Fußball-Champions-League exklusiv und zudem noch eine Konferenz.

THW Kiel vs. Elverum: Handball Champions League heute im Liveticker

Wie schlägt sich der THW Kiel heute zum Champions-League-Auftakt gegen Elverum? Das erfahrt Ihr auch im kostenlosen Liveticker von SPOX - wir tickern das komplette Spiel für Euch!

