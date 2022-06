Der FC Barcelona und KS Kielce kämpfen im Finale der Handball im Champions League um den Titelgewinn. Wer zeigt / überträgt das Endspiel heute live im TV und Livestream? SPOX verrät, wie Ihr nichts verpasst.

Die EHF Champions League 2022 steht unmittelbar vor ihrer finalen Entscheidung. Am heutigen Sonntag, den 19. Juni findet in der Kölner Lanxess Arena der Höhepunkt des Final-Four-Formats statt: das Endspiel.

In diesem nehmen es der FC Barcelona und KS Kielce miteinander auf. Die Katalanen konnten den THW Kiel am Samstag in die Knie zwingen, während sich die Polen bereits zuvor gegen Veszprem durchsetzten. Jetzt, nur einen Tag später, kommt es bereits zum Finalduell. Los geht es um 18 Uhr. Zuvor, ab 15.15 Uhr, findet das Spiel um Platz drei zwischen Kiel und Veszprem statt.

SPOX verrät Euch, wie Ihr das Finale in der Champions League heute live im TV und Livestream anschauen könnt.

© getty Der FC Barcelona ist in der Champions League der Handballer Titelverteidiger.

Handball: Wer zeigt / überträgt Finale der Champions League FC Barcelona vs. Kielce live im TV und Livestream?

Die Duelle im Halbfinale am gestrigen Samstag konnte man sich live auch dann ansehen, wenn man nicht gerade vor Ort in der Kölner Arena war - und zwar im Livestream. Eine Übertragung im TV hat es nicht gegeben.

Handball: Wer zeigt / überträgt Finale der Champions League FC Barcelona vs. Kielce live im TV?

Gibt es dafür wenigstens zum Endspiel eine Ausstrahlung im linearen Fernsehen: Die Antwort auf diese Frage lautet: nein. Weder im klassischen Free-TV noch im Pay-TV wird in Deutschland eine Übertragung angeboten.

Handball: Wer zeigt / überträgt Finale der Champions League FC Barcelona vs. Kielce im Livestream?

Bedeutet also: Um von dem Finale zwischen Barcelona und Kielce heute live nichts zu verpassen, seid Ihr auf ein Abonnement bei DAZN angewiesen. Der Streamingdienst hält auch die Rechte am Spiel um Platz drei und am Finale, sodass Ihr dort alles mitbekommt.

Falls Ihr noch keine DAZN-Kunden seid: Ein Monatsabo kostet für neue und wiederkehrende Kunden 29,99 Euro pro Monat, für ein Jahresabo zahlt Ihr 247,99 Euro. Dieses könnt Ihr auch in Raten zahlen, dann werden monatlich 24,99 Euro fällig. Jetzt anmelden!

Abgesehen von Handball kommt Ihr beim Streamingdienst auch in den Genuss von jeder Menge Fußball. DAZN zeigt die Champions League, die Bundesliga sowie internationale Top-Ligen live, im Programm enthalten sind zudem die NBA, die NFL, Motorsport, Tennis, Boxen und noch mehr.

Handball: Finale der Champions League im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, dass Euch heute nichts entgeht, ist SPOX. Hier wird das Finale live getickert. Wenn Ihr Euch reinklickt, bekommt Ihr ständig neue schriftliche Updates, was sich in Köln gerade tut.

Handball: Wer zeigt / überträgt Finale der Champions League FC Barcelona vs. Kielce live im TV und Livestream? - Infos in der Übersicht

Begegnung: FC Barcelona - KS Kielce

FC Barcelona - KS Kielce Wettbewerb: EHF Champions League

EHF Champions League Spieltag: Finale

Finale Datum: 19. Juni 2022

19. Juni 2022 Anstoß: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Ort: Lanxess Arena, Köln

Lanxess Arena, Köln Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

Handball - Champions League Final Four: Termine und Ergebnisse