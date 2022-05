Der THW Kiel gastiert zum Hinspiel im Champions-League-Viertelfinale bei Paris Saint-Germain. Hier gibt es die Partie im Liveticker.

Wer kann vorlegen? Im Hinspiel des Viertelfinals der Champions League im Handball duellieren sich heute PSG und der THW Kiel. SPOX begleitet das Aufeinandertreffen im Liveticker.

Handball - PSG vs. THW Kiel: Champions League Viertelfinale heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Das Rückspiel ist dann am Donnerstag, den 19. Mai Zuhause in Kiel ab 20.45 Uhr. Wer kann dazu heute vorlegen?

Vor Beginn: Der THW Kiel tritt im Viertelfinale der Handball-Champions-League gegen Paris Saint-Germain an. Am heutigen Mittwoch steht das Hinspiel an, los geht es in der französischen Hauptstadt um 20.45 Uhr.

Vor Beginn: Willkommen im Liveticker!

Handball - PSG vs. THW Kiel: Champions League Viertelfinale heute live im TV und Livestream

Eine Ausstrahlung im linearen Fernsehen gibt es zu PSG gegen THW Kiel nicht. Ihr könnt die Hinspiele im Viertelfinale heute aber dennoch live miterleben, denn DAZN hält die Rechte und nimmt sich der Übertragung an. Der Streamingdienst geht kurz vor dem Start auf Sendung, Kommentator ist Uwe Semra. Experte Uwe Gensheimer.

DAZN ist kostenpflichtig. Wer noch kein Mitglied ist: Für ein Monatsabo blättern Neukunden 29,99 Euro hin, für ein Jahresabo werden 274,99 Euro fällig. Das Jahresabo lässt sich auch in monatlichen Raten zu je 24,99 Euro zahlen.

Handball - PSG vs. THW Kiel: Champions League Viertelfinale heute im Liveticker - Die Hinspiele