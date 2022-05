In der Handball-Champions-League stehen die Rückspiele des Viertelfinales an. Darunter befinden sich auch noch zwei deutschen Mannschaften, die um das Weiterkommen unter die besten vier Teams des Wettbewerbs kämpfen. Wer die Viertelfinal-Rückspiele der Handball-Champions-League heute live im TV und Livestream überträgt, erfahrt Ihr hier.

In der vergangenen Woche fanden die Hinspiele der Handball-Champions-League-Viertfinals statt. Der THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt sind die Vertreter aus der Handball-Bundesliga.

Für die SG Flensburg-Handewitt gab es eine Niederlage im Hinspiel gegen den Titelverteidiger aus Barcelona. In der heimischen Halle verlor man mit 29:33. Grund für die Niederlage war vor allem der misslungene Start in die Partie. Bereits in den ersten zehn Minuten waren die Norddeutschen mit sieben Toren in Rückstand. Dieser konnte zwar dann im Laufe der Partie noch auf vier Tore verkürzt werden, bringt die SG Flensburg-Handewitt aber dennoch in eine schwierige Ausgangslage für das Rückspiel in Barcelona.

Der THW Kiel konnte hingegen ein Unentschieden beim französischen Meister PSG erringen. In Paris lautete der Endstand 30:30. Für das Rückspiel in Kiel hat der THW alle Möglichkeiten, in das Halbfinale der Handball-Champions-League einzuziehen. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr, als PSG den THW Kiel im Viertelfinale besiegte, wollen nun die Norddeutschen ihren Titelgewinn aus dem Jahr 2020 wiederholen.

Am heutigen Donnerstag, den 19. Mai, sind nun beide deutschen Mannschaften an der Reihe. Ab 18.45 Uhr spielt die SG Flensburg-Handewitt gegen den FC Barcelona und ab 20.45 Uhr empfängt der THW Kiel Paris Saint-Germain.

Handball: Wer zeigt / überträgt Rückspiel im Viertelfinale der Champions League heute live im TV und Livestream?

Wenn Ihr die Rückspiele in der Handball-Champions-League sehen wollt, dann braucht Ihr ein Abo bei DAZN. Übertragungsstart am Donnerstag ist um 18.45 Uhr mit Kommentator Gari Paubandt und Experte Jogi Bitter.

DAZN erhaltet Ihr für einen Preis von 29,99 Euro im monatlichen Abo. Natürlich gibt es auch die Option für ein Jahresabo. Diese Variante kostet 274,99 Euro.

Auf DAZN gibt es neben der Handball-Champions-League noch weitere Sportarten. Aktuell überträgt der Sender die NBA-Playoffs, den Endspurt der Serie A, Ligue 1 und der La Liga. Es gibt auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die NFL und weiteren Sport wie beispielsweise Kampfsport zu sehen.

Handball: Wer zeigt / überträgt Rückspiel im Viertelfinale der Champions League im Liveticker?

Wenn Ihr kein Abonnement bei DAZN habt, um die Spiele der Handball Champions League zu verfolgen, dann schaut doch einfach bei SPOX vorbei. Hier gibt es die aktuelle Liveticker zu den Rückspielen.

