Handball EM, Hauptrunde heute live: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Bei der Handball-EM 2022 in Ungarn und der Slowakei geht es heute mit dem 2. Spieltag der Hauptrunde weiter. Welche Spiele stattfinden und wo Ihr diese Live im TV und im Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Handball EM, Hauptrunde heute live: Spiele, Zeitplan

Am gestrigen Donnerstag wurde die Hauptrunde der Handball-EM 2022 in Ungarn und der Slowakei mit sechs Spielen in den beiden Gruppen eröffnet. Am heutigen Freitag, 21. Januar, geht es weiter - wenn auch mit einem etwas reduzierten Programm. Während die Mannschaften der Hauptrundengruppe I heute einen Ruhetag genießen dürfen, wird in der Gruppe II gespielt.

Das bedeutet, dass auch die durch zahlreiche Coronafälle im Team betroffene deutsche Nationalmannschaft ihr zweites Gruppenspiel absolviert. Nach der Niederlage gegen Titelverteidiger Spanien (23:29) wird es für die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason nicht leichter, geht es heute doch gegen Norwegen. Der Anwurf erfolgt um 20.30 Uhr in Bratislava.

Handball EM: Die heutigen Spiele in der Übersicht

Datum Uhrzeit Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ort Freitag, 21. Januar 15.30 Uhr Russland Spanien Bratislava (Slowakei) Freitag, 21. Januar 18 Uhr Polen Schweden Bratislava (Slowakei) Freitag, 21. Januar 20.30 Uhr Deutschland Norwegen Bratislava (Slowakei)

Handball EM, Hauptrunde heute live: Übertragung im TV und Livestream

Die drei heutigen EM-Spiele werden allesamt live im TV oder im Livestream übertragen. Wer dafür im einzelnen verantwortlich ist, beschreiben wir Euch in den kommenden Abschnitten.

Handball EM, Hauptrunde heute live: Übertragung im TV

Im frei empfangbaren Fernsehen gibt es heute zwei Spiele live zu sehen. Deutschland vs. Norwegen kann live im ZDF verfolgt werden. Die Übertragung mit Moderator Yorch Polus, Experte Sören Christophersen und den beiden Kommentatoren Christoph Hamm und Markus Baur beginnt um 20.15 Uhr.

Zweites Livespiel im Free-TV ist Polen vs. Schweden. Diese Partie zeigt ab 17.50 Uhr Eurosport 1. Der Privatsender zeigt im gesamten EM-Verlauf 18 Spiele live.

© getty Das Spiel von Schweden (Bild: Hampus Wanne) gegen Polen ist live im Free-TV zu sehen.

Handball EM, Hauptrunde heute live: Übertragung im Livestream

Im Livestream könnt Ihr heute sogar alle drei Spiele verfolgen. Zum Spiel des DHB-Teams gegen Norwegen bietet das ZDF einen kostenlosen Livestream auf sportstudio.de an. Dort könnt Ihr ab 15.22 Uhr auch einen Livestream zu Russland vs. Spanien abrufen.

Ebenfalls kostenlos bedienen könnt Ihr Euch auf dem Streamingdienst Joyn mit dem Livestream zu Polen vs. Schweden. Über den Eurosport Player ist das Spiel nur mit einem gültigen Abo zu sehen.

Durch eine Kooperation zwischen Eurosport und DAZN, hat der Streamingdienst heute auch die Partie zwischen Polen und Schweden im Angebot. Der Grund: Eurosport 1 und Eurosport 2 sind für alle DAZN-Kunden rund um die Uhr freigeschaltet

Alle Spiele der Handball-EM 2022 zeigt Sportdeutschland.tv im Livestream. Mit dem Turnierpass für zwölf Euro seht Ihr dort heute alle drei Partien.

Handball EM, Hauptrunde heute im Liveticker

SPOX ist heute bei der Liveberichterstattung von der Handball-EM 2022 mit einem ausführlichen Liveticker zum Spiel Deutschland vs. Norwegen vertreten.

Hier geht's zum Liveticker Deutschland - Norwegen.

Handball: Die Tabelle der Hauptrundengruppe II