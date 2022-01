Handball - Deutschland vs. Norwegen, Übertragung: EM-Hauptrunde heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker

Zweites Hauptrundenspiel für das DHB-Team bei der EM 2022. Heute trifft Deutschland auf Norwegen. Wir zeigen Euch, wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Handball EM, Deutschland vs. Norwegen: Datum, Zeit, Ort, Infos

Als wäre die deutsche Handball-Nationalmannschaft nicht schon gebeutelt! Nach der gestrigen Auftaktniederlage in der Hauptrunde gegen Spanien (23:29), muss das DHB-Team bereits am heutigen Freitag wieder spielen. Zweiter Hauptrundengegner ist Norwegen. Auch dieses Spiel findet im Zimný štadión Ondreja Nepelu in Bratislava (Slowakei) statt. Spielbeginn ist heute um 20.30 Uhr.

Trotz des personellen Notstands kann Deutschland noch immer das Halbfinale als eines der zwei punktbesten Teams der Hauptrundengruppe II erreichen. Ein Sieg gegen Norwegen würde dabei helfen. Die Skandinavier gewannen zum Hauptrundenauftakt mit 42:31 gegen Polen.

© getty Sander Sagosen (rot) ist der Star im norwegischen Nationalteam.

Handball - Deutschland vs. Norwegen, Übertragung: EM-Hauptrunde heute live im Free-TV und Livestream

Erstmals bei der EM 2022 bestreitet Deutschland ein Abendspiel. Das ändert aber nichts daran, dass das heutige Spiel gegen Norwegen auch live im Free-TV übertragen wird. Gestern zeigte die ARD das Spiel gegen Spanien, heute ist das ZDF an der Reihe. Wer sich bereits die Vorberichterstattung zum Spiel ansehen will, der sollte bereits ab 20.15 Uhr einschalten.

Folgendes ZDF-Personal ist heute für Euch im Einsatz:

Moderator: Yorck Polus

Yorck Polus Experte: Sören Christophersen

Sören Christophersen Kommentator: Christoph Hamm, Markus Baur

Mit dem kostenlosen Livestream des ZDF auf sportstudio.de könnt Ihr das Spiel auch auf dem Endgerät Eurer Wahl verfolgen. Das ist auch auf Sportdeutschland.tv möglich. Der Streamingdienst zeigt nämlich alle EM-Spiele im Livestream - allerdings nur, wenn Ihr den Turnierpass für zwölf Euro gebucht habt.

Handball - Deutschland vs. Norwegen, Übertragung: EM-Hauptrunde heute im Liveticker

Alles zum EM-Spiel Deutschland vs. Norwegen erfahrt Ihr auch im Liveticker von SPOX. Klickt rein und erfahrt dank minütlicher Aktualisierungen, wie sich das DHB-Team aus der Affäre zieht.

Hier geht's zum Liveticker Deutschland - Norwegen.

Handball - Deutschland vs. Norwegen, Übertragung: EM-Hauptrunde heute live im Free-TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung : Deutschland vs. Norwegen (2. Spieltag Hauptrunde)

: Deutschland vs. Norwegen (2. Spieltag Hauptrunde) Datum : Freitag, 21. Januar 2022

: Freitag, 21. Januar 2022 Ort : Zimný štadión Ondreja Nepelu (Bratislava/Slowakei)

: Zimný štadión Ondreja Nepelu (Bratislava/Slowakei) Übertragung : ZDF

: Livestream: sportstudio.de, Sportdeutschland.tv

Handball: Die Tabelle der Hauptrundengruppe II