Handball EM, Hauptrunde heute live: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Die Handball-Europameisterschaft in Ungarn und der Slowakei geht in die spannende Phase. Die Hauptrunde wird heute eröffnet, das DHB-Team ist ebenfalls im Einsatz. SPOX zeigt Euch alle Spiele, den Zeitplan und wo Ihr die Partien live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Handball EM, Hauptrunde heute live: Spiele, Zeitplan

Die Vorrunde der Handball-Europameisterschaft, die in diesem Jahr sowohl in Ungarn als auch in der Slowakei ausgetragen wird, ist zu Ende. Jetzt geht's ans Eingemachte. Die Hauptrunde wird am heutigen Donnerstag, den 20. Januar, eröffnet.

Sowohl in der Gruppe I als auch in der Gruppe II werden Spiele absolviert - insgesamt sechs an der Zahl. Den Handball-Nachtmittag eröffnet Vize-Europameister Kroatien gegen Montenegro zudem spielt Russland gegen Schweden. Um 18 Uhr folgen zwei weitere Begegnungen. Die deutsche Handball-Nationalmannschaft trifft dabei auf den amtierenden Europameister Spanien, parallel dazu läuft Frankreich vs. Niederlande. Folgende Duelle finden dann um 20.30 Uhr statt: Dänemark gegen Island und Polen gegen Norwegen.

Die Spiele der Hauptrundengruppe I steigen in Budapest, die der Hauptrundengruppe II in Bratislava.

Datum Uhrzeit Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ort Donnerstag, 20. Januar 15.30 Uhr Montenegro Kroatien Budapest (Ungarn) Donnerstag, 20. Januar 15.30 Uhr Russland Schweden Budapest (Ungarn) Donnerstag, 20. Januar 18.00 Uhr Frankreich Niederlande Budapest (Ungarn) Donnerstag, 20. Januar 18.00 Uhr Deutschland Spanien Bratislava (Slowakei) Donnerstag, 20. Januar 20.30 Uhr Dänemark Island Bratislava (Slowakei) Donnerstag, 20. Januar 20.30 Uhr Polen Norwegen Bratislava (Slowakei)

© getty Spanien ist amtierender Europameister.

Handball EM, Hauptrunde heute live: Übertragung im TV und Livestream

Je nachdem, welche Spiele Ihr von heute schauen möchtet, bekommt Ihr dafür mehrere Optionen geboten - sowohl im Free-TV als auch im Livestream werden die Partien übertragen.

Handball EM, Hauptrunde heute live: Übertragung im TV

Da die ARD und das ZDF die Übertragungsrechte für alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft besitzen, wird auch das Duell mit den Spaniern von einem der beiden öffentlich-rechtlichen Sender übernommen. Heute ist wieder die ARD an der Reihe, nachdem die vergangenen zwei Partien im ZDF liefen.

Die Vorberichte für Deutschland gegen Spanien gehen um 17.45 Uhr los. Alexander Bommes moderiert die Begegnung, Florian Naß kommentiert sie. Zudem wird der ehemalige Nationalspieler Dominik Klein als Experte eingesetzt.

Deutschland vs. Spanien ist jedoch nicht das einzige EM-Hauptrundenspiel, das heute im Free-TV läuft. Auch Frankreich vs. Niederlande ist frei empfangbar. Darum kümmert sich nicht die ARD, sondern Eurosport. Der Sportsender zeigt im Laufe des Turniers bis zu 18 Spiele auf Eurosport 1.

Handball EM, Hauptrunde heute live: Übertragung im Livestream

Sowohl die ARD als auch Eurosport bieten zu den Spielen, an denen sie die Übertragungsrechte besitzen, jeweils einen Livestream an. Der Livestream der ARD ist kostenlos, der von Eurosport dagegen kostenpflichtig. Für 6,99 Euro pro Monat könnt Ihr den Eurosport-Player, der auch den zweiten Eurosportsender, Eurosport 2, beinhaltet, abonnieren.

Dadurch dass Eurosport und DAZN gemeinsam kooperieren, wird die Partie zwischen Frankreich - Niederlande auch bei DAZN angeboten. Eurosport 1 und Eurosport 2 sind für alle DAZN-Kunden rund um die Uhr freigeschaltet und auf der Plattform vorfindbar.

Sportarten, die der Streamingdienst neben Handball ebenfalls anbietet sind: Darts, Fußball (u.a. Champions League und Bundesliga), US-Sport (NBA, NFL), Tennis, Radsport, MMA, Boxen oder Motorsport.

All dies ist jedoch nicht kostenlos. Das "Netflix des Sports" verlangt für ein Abonnement entweder 14,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro pro Jahr.

Ihr wollt das ganze Turnier verfolgen? Dann hat Sportdeutschland.tv für Euch genau das Richtige. Für 12 Euro bietet der Streamingdienst einen Turnierpass an. Mit diesem habt Ihr die Möglichkeit, jedes Match live zu verfolgen.

Handball EM, Hauptrunde heute live: Übertragung im Liveticker

Das Spiel der Deutschen gegen die Spanier könnt Ihr auch auf eine andere Art und Weise verfolgen. SPOX bietet zum Spitzenspiel nämlich einen Liveticker an.

Handball: Die Tabelle der Hauptrundengruppe II