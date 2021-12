Handball European League: Zweite Niederlage für Pokalsieger TBV Lemgo Lippe

Handball-Pokalsieger TBV Lemgo Lippe hat in der European League im sechsten Gruppenspiel die zweite Niederlage kassiert, den Achtelfinaleinzug aber weiter fest im Visier.

Die Mannschaft von Trainer Florian Kehrmann verlor bei GOG Gudme aus dem Land von Weltmeister Dänemark mit 28:34 (10:15). Mit acht Punkten liegt der TBV aber immer noch komfortable sechs Zähler vor Rang fünf. Die besten vier Teams der vier Gruppen ziehen ins Achtelfinale ein.

Bjarki Mar Elisson (8) und Lukas Zerbe (6) waren die besten Werfer bei Lemgo, das erst am 15. Februar bei Benfica Lissabon wieder auf europäischem Parkett zum Einsatz kommt. Erfolgreichster Schütze der Partie war beim siebenmaligen dänischen Meister Emil Madsen (9).

Die Partie der Füchse Berlin am Dienstag bei Pfadi Winterthur in der Schweiz musste wegen sieben Coronafällen im Team des Bundesligisten abgesagt werden. Die komplette Füchse-Mannschaft befindet sich in einer Selbstisolation.