Handball: Andy Schmid weist Fans der Rhein-Neckar Löwen zurecht

Andy Schmid vom Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen hat Teile der eigenen Fans für ihr Verhalten im Internet zurechtgewiesen. "Liebe Löwen-Fans, Liebe Social-Media-Rambos", schrieb die am Saisonende scheidende Vereinsikone bei Instagram: "Ja, die Situation ist nicht gut, sie ist sogar recht besch...!"

"Berechtigte Kritik" und "Unmut" der Anhänger seien deshalb "völlig okay. Aber es gibt Leute, die haben bei Mama und Papa früher zu wenig zugehört, wie man sich respektvoll verhält. An euch: Bleibt diesem Verein fern, sucht euch ein anderes Ziel für eure Anfeindungen." Die ambitionierten Löwen stehen nach dem bitteren 28:28 gegen den DHfK Leipzig am Dienstag nach 13 Partien nur auf Rang zwölf und wurden deswegen teils hart und unsachlich angegangen.

Schmids Vertrag in Mannheim läuft im Sommer nach zwölf Jahren aus, 2016 und 2017 hatte der Schweizer sein Team als Spieler der Saison zum Meistertitel geführt. Der Weltklasse-Spielmacher kehrt am Ende der Spielzeit mit seiner Familie in die Schweiz zurück.