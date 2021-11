THW Kiel vs. Aalborg, Übertragung: Handball Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der THW Kiel muss am 7. Spieltag der Champions League gegen den dänischen Topklub Aalborg Handbold ran. Wie Ihr das Spitzenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Jetzt DAZN abonnieren und damit das Spiel in der Handball-Champions-League zwischen dem THW Kiel und Aalborg Handbold im Livestream verfolgen!

Mit Aalborg Handbold steht dem THW Kiel im Rahmen des 7. Spieltags in der Handball-Champions-League ein ebenbürtiger Gegner gegenüber. Die Norddeutschen haben nach sechs Spielen in der Gruppe A starke neun Punkte auf dem Konto, die Dänen haben lediglich einen Zähler weniger. Die Kieler besiegten am vergangenen Wochenende in der Bundesliga zudem die TSV Hannover-Burgdorf mit 31:24. Es verspricht also ein Spektakel zu werden.

THW Kiel vs. Aalborg, Übertragung: Handball Champions League heute live im TV und Livestream

Am heutigen Donnerstag, den 18. November, wird das Spiel zwischen dem THW Kiel und Aalborg ausgetragen. Die Wunderino Arena in Kiel dient dabei als Spielstätte. Um 18.45 Uhr geht die Begegnung los.

© getty Der THW Kiel besiegte am vergangenen Wochenende in der Bundesliga die TSV Hannover-Burgdorf mit 31:24.

THW Kiel vs. Aalborg, Übertragung: Handball Champions League heute live im Livestream

Neben dem THW Kiel nimmt auch Vizemeister SG Flensburg-Handewitt in dieser Saison an der Champions League teil. Die Spiele beider Mannschaften und einige weitere ausgewählte Partien überträgt DAZN live und in voller Länge. Deshalb seht Ihr auch Kiel gegen Aalborg heute live bei DAZN.

Ab 18.45 Uhr bekommt Ihr vom Streamingdienst die Livebilder aus Kiel geboten. Dafür schickt DAZN folgendes Personal im Einsatz:

Kommentator: Michael Born

Michael Born Experte: Piet Krebs

Auf der Plattform bietet DAZN neben der Handball-Königsklasse zahlreiche weitere Spitzensportarten und Wettbewerbe an. Fußballfans bekommen etwa die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, fast alle Spiele der Champions League, die Serie, Ligue 1, Primera Division und dazu noch eine Menge nationaler Pokale sowie Länderspiele geboten.

Darts, Radsport, Motorsport, US-Sport (NFL, MLB, NBA), Boxen, Wrestling, MMA, Rugby, Wintersport - das alles könnt Ihr ebenso mit einem DAZN-Abonnement live verfolgen.

Für das Abo fallen pro Monat 14,99 Euro an. Das Jahresabo kostet 149,99 Euro, ist pro Jahr jedoch um fast 30 Euro günstiger als die Monatsvariante.

THW Kiel vs. Aalborg, Übertragung: Handball Champions League heute live im Free-TV

Dank einer Kooperation zwischen DAZN und ServusTV Deutschland wird die Begegnung auch im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein. Dabei wird bei ServusTV Deutschland das Livesignal von DAZN gezeigt. Demensprechend ist beim privaten Sender dasselbe Kommentatoren- und Expertenteam wie bei DAZN zu hören.

THW Kiel vs. Aalborg, Übertragung: Handball Champions League heute im Liveticker

Ebenso kann das Duell zwischen Kiel und Aalborg im Liveticker bei SPOX live verfolgt werden. Mit diesem wisst Ihr nicht nur über den aktuellen Spielstand Bescheid, sondern Ihr bekommt auch die wichtigsten Ereignisse auf dem Parkett ausführlich beschrieben.

Hier geht's zum Liveticker: THW Kiel vs. Aalborg.

Handball Champions League: Die Tabelle der Gruppe A im Überblick