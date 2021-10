SC Magdeburg zieht souverän ins Halbfinale der Klub-WM ein

Der SC Magdeburg ist ohne Probleme ins Halbfinale der Klub-WM in Saudi-Arabien eingezogen. Der European-League-Sieger gewann im Viertelfinale souverän mit 35:23 (16:9) gegen den katarischen Vertreter Al Duhail.

In der Runde der letzten vier Teams treffen die Magdeburger am Donnerstag (17.15 Uhr) auf den Sieger der Partie Aalborg Handbold (Dänemark) gegen Al-Wehda Club (Saudi-Arabien).

Am Dienstag hatte Magdeburg in der Qualifikationsrunde ebenso ungefährdet den Sydney Uni Handball Club mit 32:20 ausgeschaltet. Am Mittwoch war Tim Hornke in der Jeddah Sports Hall bester SCM-Werfer mit sechs Treffern.

Bei der Klub-WM, vom Weltverband offiziell IHF Super Globe genannt, treten zehn Mannschaften aus sechs Kontinenten gegeneinander an. Die jeweiligen Sieger der kontinentalen Wettbewerbe sowie ein Team aus dem Gastgeberland sind für das seit 2010 regelmäßig ausgetragene Turnier qualifiziert. Aus Europa nehmen neben Magdeburg auch Champions-League-Sieger FC Barcelona sowie dessen unterlegener Finalgegner Aalborg teil.

Barcelona ist mit vier Erfolgen Rekordgewinner der Klub-WM, die Füchse Berlin (2015 und 2016) sowie der THW Kiel (2011) waren in der Vergangenheit ebenfalls erfolgreich.