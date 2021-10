THW Kiel vs. Pick Szeged: Handball Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Für den THW Kiel steht in der Champions League das Heimspiel gegen Pick Szeged auf dem Programm. Wo Ihr die Partie des 5. Spieltags live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, verraten wir Euch hier.

Handball Champions League heute live: THW Kiel vs. Pick Szeged - Datum, Uhrzeit, Ort, Infos

Spitzenspiel in der Champions League! Die Handballer des THW Kiel empfangen am 5. Spieltag der Gruppenphase am heutigen Mittwoch, 20. Oktober, Pick Szeged. Das Spiel des Zweitplatzierten THW Kiel gegen seinen unmittelbaren Verfolger aus Ungarn wird um 18.45 Uhr in der Wunderino-Arena in Kiel angeworfen.

Für den THW ist es heute das dritte Spiel binnen einer Woche. Am vergangenen Mittwoch wurde in der Champions League Zagreb besiegt, am Sonntag musste sich der Rekordmeister in der Bundesliga überraschend mit einem Unentschieden bei Pokalsieger TBV Lemgo Lippe zufrieden geben. Auch deshalb liegen die Kieler in der Bundesliga-Tabelle nach sieben Spieltagen als Dritter zwei Punkte hinter Tabellenführer SC Magdeburg zurück.

Heute liegt beim Team von Trainer Filip Jicha wieder die volle Konzentration auf der Champions League. Gegen Szeged gilt es den guten Start mit sechs Punkten aus vier Spielen auszubauen. Leicht wird das allerdings nicht.

Pick Szeged kassierte am 4. Spieltag der Champions League gegen Elverum Handball die erste Saison-Niederlage und fiel in der Tabelle von Platz 1 auf 3 zurück.

Vor gar nicht allzu langer Zeit standen sich Kiel und Szeged im Achtelfinale der Champions League 2020/21 gegenüber. Im April diesen Jahres gewann der THW beide Duelle mit 33:28 und zog ins Viertelfinale ein.

THW Kiel vs. Pick Szeged: Handball Champions League heute live im TV und Livestream

In dieser Saison wird an jedem Spieltag der Gruppenphase eine Partie der Champions League mit deutscher Beteiligung live im Free-TV übertragen. Verantwortlich zeichnet ServusTV. Der Privatsender zeigt in dieser Woche aber nicht Kiel gegen Szeged im frei empfangbaren Fernsehen, sondern am morgigen Donnerstag ein anders deutsch-ungarisches Duell: Veszprem gegen Flensburg-Handewitt.

Doch keine verfrühte Angst, das Heimspiel des THW gegen Szeged wird heute auch übertragen - und zwar von DAZN im Livestream. Der Streamingdienst baute jüngst seine Live-Berichterstattung der Handball-Champions-League weiter aus und sicherte sich die Übertragungsrechte bis 2026. In der Gruppenphase sind die Spiele der Bundesligisten Kiel und Flensburg-Handewitt immer im Livestream zu sehen. Ein Tipp für alle Handball-Fans: Auch die Spiele der deutschen Mannschaften in der European League überträgt DAZN live.

Die Übertragung von Kiel vs. Szeged beginnt heute wenige Augenblicke vor dem Anwurf. Kommentiert wird das Spiel von Uwe Semrau. Der Livestream ist über die DAZN-App auch auf Eurem Smartphone, Tablet oder Smart-TV abrufbar.

Heute ist bei DAZN der Tag der Champions League. Neben dem Handball-Duell zwischen Kiel und Szeged zeigt das "Netflix des Sports" heute alle acht Spiele der Fußball-Champions-League exklusiv und zudem noch eine Konferenz. Das vielfältige Programm beschränkt sich aber nicht nur auf Spiele der Champions League aus verschiedenen Sportarten. Alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Primera Division, die Serie A, die Ligue 1, US-Sport, Tennis, Boxen, MMA und viele weitere Sportarten könnt Ihr mit einem kostenpflichtigen Abo live verfolgen.

Für ein jederzeit kündbares Monatsabo werden Euch monatlich 14,99 Euro vom Konto abgebucht, für ein Jahresabo 149,99 Euro.

THW Kiel vs. Pick Szeged: Handball Champions League heute im Liveticker

Werkeinen Zugriff auf DAZN oder keine Zeit sich das Spiel beim Streamingdienst live anzusehen hat, dem empfehlen wir wärmstens den Liveticker von SPOX. In diesem informieren wir Euch ausführlich und zudem kostenlos über das Geschehen in Kiel.

Hier geht's zum Liveticker THW Kiel - Pick Szeged.

Handball Champions League: Tabelle der Gruppe A vor dem 5. Spieltag

Die ersten beiden Mannschaften der beiden Gruppen A und B qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale. Die restlichen vier Plätze im Viertelfinale werden unter den Teams ausgemacht, die in der Gruppenphase auf den Plätzen 3 bis 6 landen. Nur die beiden letzten Teams der jeweiligen Gruppen scheiden nach der Gruppenphase direkt aus.