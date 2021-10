SG Flensburg-Handewitt vs. HC Motor: Handball Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 6. Spieltag der Champions League empfangen die Handballer der SG Flensburg-Handewitt heute HC Motor. Wie Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

SG Flensburg-Handewitt vs. HC Motor in der Handball Champions League heute live verfolgen - Jetzt ein DAZN-Abo sichern!

Handball Champions League heute live: SG Flensburg-Handewitt vs. HC Motor - Datum, Zeit, Ort, Infos

Heimspiel für die SG Flensburg-Handewitt in der Gruppenphase der Champions League! Am 6. Spieltag empfangen die Norddeutschen am heutigen Donnerstag, 28. Oktober, HC Motor Zaporozhye aus der Ukraine: Der Anwurf in der Flens-Arena erfolgt um 20.45 Uhr.

Nach fünf Spieltagen ziert die SG mit lediglich einem gewonnenen Punkt das Tabellenende der Gruppe B. Die vom Verletzungspech gebeutelten Flensburger sollten heute unbedingt punkten, am besten natürlich gewinnen, wollen sie die Chance auf das Erreichen der Playoff-Spiele nicht schon früh in weite Ferne rücken lassen.

SG-Geschäftsführer Dierk Schmäschke ist guter Dinge, dass es heute mit dem ersten Saisonsieg in der Champions League klappen wird: "Ich habe ein gutes Gefühl, dass wir es gemeinsam schaffen", sagte er im Vorfeld der Partie.

HC Motor Zaporozhye gewann am vergangenen Spieltag knapp gegen Dinamo Bukarest und liegt als Sechster bereits drei Zähler vor Flensburg-Handewitt. Mit einem Sieg könnte die SG bis auf einen Punkt an die Ukrainer heranrücken.

SG Flensburg-Handewitt vs. HC Motor: Handball Champions League heute live im TV und Livestream

Das Heimspiel der SG Flensburg-Handewitt in der Champions League kann heute nicht live im Free-TV verfolgt werden. Zwar zeigt der österreichische Privatsender an jedem Spieltag eine Partie mit deutscher Beteiligung im frei empfangbaren Fernsehen, in dieser fiel die Wahl auf das gestrige Spiel des THW Kiel in Skopje.

Live zu sehen ist SG Flensburg-Handewitt vs. HC Motor dennoch live. Der Streamingdienst DAZN überträgt die Partie ab 20.45 Uhr im Livestream. Als Kommentator ist Michael Born im Einsatz.

DAZN hält noch bis 2026 die Übertragungsrechte an den Spielen der Champions League, in dieser Saison werden zudem alle Spiel der drei deutschen Mannschaften Füchse Berlin, Lemgo Lippe und SC Magdeburg in der European League live übertragen.

Um Zugriff auf DAZN zu haben, müsst Ihr ein Abo abgeschlossen haben. Für ein jederzeit kündbares Monatsabo müsst Ihr monatlich 14,99 Euro überweisen, für ein Jahresabo 149,99 Euro.

SG Flensburg-Handewitt vs. HC Motor: Handball Champions League heute im Liveticker

Mitfiebern könnt Ihr mit der SG Flensburg-Handewitt heute auch im Liveticker von SPOX. Wir liefern Euch in hoher Frequenz alles rund um das Champions-League-Spiel.

Hier geht's zum Liveticker SG Flensburg-Handewitt - HC Motor.

Handball Champions League: Tabelle der Gruppe B vor dem 6. Spieltag