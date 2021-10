Handball heute live: Füchse Berlin vs. THW Kiel im TV, Livestream und Liveticker

Am 6. Spieltag der Handball-Bundesliga ist der THW Kiel zu Gast beim Hauptstadtklub Füchse Berlin. Wie Ihr das Topduell heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Handball heute live: Füchse Berlin vs. THW Kiel - Datum, Anpfiff und Stadion

Füchse Berlin vs. THW Kiel wird am heutigen Sonntag (10. Oktober) um 14 Uhr angepfiffen. Der Dritte und Zweite in der Tabelle der Handball-Bundesliga treffen in der Max-Schmeling-Halle in Berlin aufeinander.

Handball-Bundesliga: Der 6. Spieltag im Überblick

Füchse Berlin vs. THW Kiel ist das erste von vier Spielen der Handball-Bundesliga am Sonntag und das klare Topspiel des 6. Spieltags.

Datum Uhrzeit Heim Ergebnis Gast Sa., 09.10. 18:30 Uhr HSG Wetzlar 28:28 FRISCH AUF! Göppingen Sa., 09.10. 18:30 Uhr HBW Balingen-Weilstetten 28:26 TSV Hannover-Burgdorf Sa., 09.10. 20:30 Uhr HC Erlangen 24:28 TBV Lemgo Lippe Sa., 09.10. 20:30 Uhr GWD Minden 18:23 TuS N-Lübbecke So., 10.10. 14:00 Uhr Füchse Berlin : THW Kiel So., 10.10. 16:00 Uhr Handball Sport Verein Hamburg : SG Flensburg-Handewitt So., 10.10. 16:00 Uhr SC DHfK Leipzig : TVB Stuttgart So., 10.10. 16:00 Uhr Bergischer HC : Rhein-Neckar Löwen

Handball heute live: Füchse Berlin vs. THW Kiel im TV und Livestream

Füchse Berlin vs. THW Kiel ist heute nicht im Free-TV zu sehen.

Der kostenpflichtige Streamingdienst Sky zeigt die Handball-Bundesliga live und exklusiv in voller Länge. Füchse Berlin vs. THW Kiel läuft dort heute auf Sky Sport 2 HD, die Vorberichterstattung beginnt bereits um 13.30 Uhr.

Direkt im Anschluss zum Topspiel könnt Ihr dort die Sonntags-Konferenz der Handball-Bundesliga am 6. Spieltag ab 15.45 Uhr verfolgen, in denen folgende Begegnungen zu sehen sind:

HSV Hamburg - SG Flensburg-Handewitt

Bergischer HC - Rhein-Neckar Löwen

SC DHfK Leipzig - TVB Stuttgart

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Handball heute live: Füchse Berlin vs. THW Kiel im Liveticker

Falls Ihr nicht auf die Livebilder zugreifen könnt oder möchtet, ist der SPOX-Liveticker die perfekte Alternative für Euch! Mit dem Ticker erhaltet Ihr im Minutentakt die wichtigsten Informationen rund um das Spielgeschehen in Berlin.

Hier entlang zum Liveticker Füchse Berlin vs. THW Kiel.

Handball-Bundesliga: Die Tabelle vor dem 6. Spieltag

Die Füchse Berlin und der THW Kiel gehen beide mit fünf Siegen aus den ersten fünf Spielen in das heutige Topspiel.