Nächster Rückschlag für Flensburg in der Champions League

Die SG Flensburg-Handewitt hat in der Champions League den nächsten Tiefschlag kassiert und wartet seit nun vier Pflichtspielen auf einen Sieg. Vier Tage nach der klaren Derby-Pleite bei Nordrivale THW Kiel (23:33) in der Bundesliga verlor die verletzungsgeplagte Mannschaft von Trainer Maik Machulla auch beim portugiesischen Meister FC Porto unglücklich mit 27:28 (12:13).

Acht Tore des besten Gäste-Werfers Hampus Wanne verhalfen den Norddeutschen nicht zum ersten Sieg in der laufenden Saison in der Königsklasse, Flensburg gerät damit bereits zu einem frühen Zeitpunkt der Spielzeit unter Druck. Am ersten Spieltag hatte die SG beim 21:25 gegen Titelverteidiger FC Barcelona das Nachsehen gehabt. In der Bundesliga steht erst ein Sieg aus drei Spielen zu Buche.

Porto hatte spielerische Vorteile. Die Flensburger, bei denen unter anderem die Rückraumspieler Lasse Möller, Franz Semper, Göran Sögard und Magnus Röd derzeit nicht zur Verfügung stehen, hielten die Partie mit großem Kampf aber lange spannend. Erst ein Siebenmeter für die Gastgeber in der Schlusssekunde besiegelte Flensburgs Niederlage.

Flensburg, Königsklassen-Sieger von 2014, trifft in Gruppe B auf viele Hochkaräter und dabei unter anderem noch auf Paris St. Germain und Vive Kielce, dem Team von Nationaltorhüter Andreas Wolff.

Die beiden besten Mannschaften jeder Achtergruppe qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale. Das Duell mit Paris steht bereits am Mittwoch in Flensburg an.