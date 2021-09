Handball: Füchse starten dank Lindberg mit Sieg

Nach den Auftaktsiegen der Titelfavoriten THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt sind auch die erwarteten Verfolger um die Füchse Berlin erfolgreich in die Handball-Bundesliga gestartet. Die Berliner setzten sich nach anfänglicher Mühe 29:24 (13:14) gegen die HSG Wetzlar durch.

Ex-Meister Rhein-Neckar Löwen gewann souverän 28:24 (16:11) beim TSV Hannover-Burgdorf, der frühere Champions-League-Sieger SC Magdeburg mühte sich zu einem 33:29 (16:15) gegen den TVB Stuttgart.

Beim erst nach der Pause starken Auftritt der Füchse war der dänische Routinier Hans Lindberg mit zehn Toren der entscheidende Mann. Bei Wetzlars erstem Spiel nach der Ära von Trainer Kai Wandschneider, der nach neun Jahren durch Benjamin Matschke ersetzt wurde, war Lenny Rubin sechsmal für die HSG erfolgreich.

"Wir haben die erste Halbzeit nicht konsequent in der Abwehr zugepackt. Da wurden wir überlaufen, haben keine Stopps erzeugt", sagte Berlins Nationalspieler Fabian Wiede bei Sky: "In der zweiten Hälfte lief dies deutlich besser, und so kamen wir ins Tempo. Am Ende haben wir verdient gewonnen."

Bei den Löwen trafen die Nationalspieler Jannik Kohlbacher und Juri Knorr ebenso sechsmal wie Hannovers Johan Hansen. Bei Magdeburgs Auftaktsieg glänzte Omar Ingi Magnusson mit neun Treffen.

Titelverteidiger THW Kiel war am Mittwoch mit einem 33:24 gegen HBW Balingen-Weilstetten souverän in die Saison gestartet, auch Herausforderer Flensburg siegte beim 31:18 in Minden standesgemäß.