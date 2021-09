In der Handball-Bundesliga kommt es am 3. Spieltag zum Kracher zwischen dem THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt. Wir tickern den Spielverlauf für Euch live mit.

Derbytime in der Handball-Bundesliga! Der THW Kiel empfängt am 3. Spieltag die SG Flensburg-Handewitt. Es ist nicht nur das Duell der beiden Topmannschaften aus dem Norden Deutschlands, es ist auch das Duell zwischen dem amtierenden Meister (Kiel) und dem Vizemeister (Flensburg). In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

THW Kiel vs. SG Flensburg-Handewitt: Handball Bundesliga heute im Liveticker

Vor Beginn: Nach einem klaren 31:18 in Minden ließ die SG schon am zweiten Spieltag erstmals Punkte liegen, spielte in der heimischen Flens-Arena nur 27:27 gegen Erlangen. Unter der Woche setzte es in der Champions League gegen Barcelona mit 21:25 sogar die erste Saisonniederlage, während der THW Kiel nach dem 33:30 in Belarus bei Meshkov Brest mit Selbstvertrauen in das Derby geht.

Vor Beginn: Flensburg hat mit größeren Startproblemen zu kämpfen, was allerdings auch auf die lange Verletztenliste zurückzuführen ist. Franz Semper fällt mit einem Kreuzbandriss aus, Magnus Röd mit einem Patellasehnenriss und Lasse Möller hat einen Knorpelschaden zu beklagen. Zudem fehlt Göran Sögard Johannessen mit Leistenproblemen.

Vor Beginn: Vieles spricht dafür, dass die Meisterschaft auch in dieser Saison wieder nur über die beiden Klubs aus Schleswig-Holstein geht. Der THW legte einen tollen Auftakt hin, gewann zuhause mit 33:24 gegen Balingen und dann mit 33:26 bei Melsungen - die Nordhessen, in der Sommerpause als Geheimfavorit gehandelt, haben sich mit nur einem Punkt aus drei Spielen eigentlich schon von ihren Ambitionen verabschiedet.

THW Kiel gewann Meisterschaft dank direktem Vergleich

Vor Beginn: Was war das für ein Finish in der Vorsaison! Mit 68 Punkten befanden sich die beiden Nordlichter am Ende an der Spitze, der direkte Vergleich entschied die Meisterschaft letztlich zugunsten der Kieler. Neu zählt in dieser Spielzeit wieder die Tordifferenz, allerdings hätte der THW auch in dieser Bilanz die Nase vorn gehabt.

Vor Beginn: Die Kieler sind mit zwei Siegen aus zwei Spielen stark in die Saison gestartet. Der Meister setzte sich gegen die HBW Balingen-Weilstetten und gegen die MT Melsungen durch. Flensburg hingegen hat ein Spiel gewonnen und eines unentschieden beendet.

Vor Beginn: Der Anwurf erfolgt um 13.40 Uhr. Die beiden norddeutschen Klubs duellieren sich dabei in der Kieler Wunderino Arena.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum 3. Spieltag der Handball-Bundesliga. Meister THW Kiel trifft auf den Derbyrivalen und amtierenden Vizemeister SG Flensburg-Handewitt.

THW Kiel vs. SG Flensburg-Handewitt: Handball Bundesliga heute im TV und Livestream

Euch werden heute zwei Möglichkeiten angeboten, die Ihr nutzen könnt, um das Nordderby zwischen dem THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt live und in voller Länge zu verfolgen. Zum einen überträgt Sky ab 13 Uhr die Partie auf dem Kanal Sky Sport 2 HD. Auch im Livestream bietet Sky das Duell an. Um sich einen Zugang zu dem Livestream zu verschaffen, braucht Ihr entweder ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket.

Zum anderen gibt es das Derby auch im Norddeutschen Rundfunk (NDR) im Free-TV und im kostenlosen Livestream zu sehen.

Handball-Bundesliga: Die Tabelle am 3. Spieltag