Der THW Kiel und Elverum treffen heute in der EHF Champions League aufeinander. Hier bekommt Ihr alle Informationen, wie Ihr das Spiel heute live im TV und Livestream sehen könnt.

THW Kiel vs. Elverum, Handball Champions League: Datum, Anpfiff und Arena

THW Kiel vs. Elverum wird am heutigen Mittwoch (22. September) um 20.45 Uhr in der Wunderino Arena in Kiel angepfiffen. Das Spiel des deutschen Meisters gegen den norwegischen Klub findet am 2. Spieltag der Gruppenphase in der EHF Champions League statt.

© getty Der Schwede Niclas Ekberg erzielte beim 33:30 gegen HC Meshkov Brest ganze 11 Tore.

Handball Champions League: Der 2. Spieltag der Gruppenphase im Überblick

Am 2. Spieltag der Gruppenphase in der EHF Champions League stehen fünf Begegnungen an.

Datum Anpfiff Heim Gast Mittwoch, 22. September 20:45 HC Vardar 1961 HC Meshkov Brest Mittwoch, 22. September 20:45 THW Kiel Elverum Handball Mittwoch, 22. September 18:45 Aalborg Handbold Montpellier HB Mittwoch, 22. September 18:45 Pick Szeged HC PPD Zagreb Donnerstag, 23. September 18:45 Lomza Vive Kielce Telekom Veszprem HC

THW Kiel vs. Elverum: Handball Champions League heute live im TV und Livestream

THW Kiel vs. Elverum ist heute nicht im Free-TV zu sehen.

DAZN hat sich in der vergangenen Saison die exklusiven Rechte an der EHF Champions League, EHF European League und dem EHF European Cup für die nächsten sechs Jahre gesichert. Dort läuft heute also auch THW Kiel vs. Elverum ab 20.45 Uhr live und exklusiv in voller Länge mit Kommentator Sascha Staat und Experte Maik Thiele.

Handball Champions League: Der Stand in Gruppe A

Die ersten beiden Mannschaften der beiden Gruppen A und B qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale. Die restlichen vier Plätze im Viertelfinale werden unter den Teams ausgemacht, die in der Gruppenphase auf den Plätzen 3-6 landen. Nur die beiden letzten Teams der jeweiligen Gruppen scheiden nach der Gruppenphase direkt aus.