Am heutigen Mittwoch, den 15. September beginnt die Champions-League-Reise für den THW Kiel. Für den deutschen Meister kommt es im Auftaktspiel zum Aufeinandertreffen mit Meshkov Brest. Wie Ihr das Spiel zwischen dem THW Kiel und Meshkov Brest live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Handball Champions League heute live: Meshkov Brest vs. THW Kiel: Datum, Uhrzeit, Austragungsort und die wichtigsten Infos

Die Gruppenphase der Handball-Champions-League startet am heutigen Mittwoch (15. September) für den THW Kiel. Die Begegnung fängt um 18.45 Uhr deutscher Zeit an. Gespielt wird in der Sportshall Victoria Brest im belarussischen Brest. 1100 Kilometer muss die Mannschaft des THW für die Reise nach Belarus zurücklegen.

Sportlich dürfte der deutsche Meister in jedem Fall Favorit sein. Der Champions-League-Sieger der vorletzten Saison ist souverän in den Liga-Alltag gestartet. Gegen die MT Melsungen und die HBW Balingen-Weilstätten gab es jeweils deutliche Siege.

Die Champions-League-Partie am heutigen Mittwoch wird für den THW einen ersten Vorgeschmack darauf geben, was demnächst in der Liga ansteht. Am kommenden Wochenende steht nämlich das Topteam, die SG Flensburg-Handewitt, gegen den THW Kiel auf dem Parkett. Der belarussische Meister ist zum Auftakt in diese Champions-League-Saison ein guter Gradmesser für die Mannen von Filip Jicha.

Handball Champions League heute live: Meshkov Brest vs. THW Kiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das Auftaktspiel in die neue Champions-League-Saison vom THW Kiel und Meshkov Brest ist heute sowohl kostenlos im TV als auch im Livestream zu sehen.

DAZN zeigt, wie schon letztes Jahr, die Handball Champions League live. Die Übertragung beginnt morgen kurz vor Anwurf um 18.45 Uhr. Das gesamte Spiel könnt Ihr auch bequem über die kostenfreie DAZN-App mit Eurem Tablet oder Smartphone streamen.

Im linearen Fernsehen ist das heutige Spiel zwischen dem THW Kiel und Meshkov Brest auch zu sehen. ServusTV übertragt ab 18.45 das gesamte Spiel live im Free-TV. Dazu bietet der österreichische Sender auch einen Livestream an, mit dem Ihr bequem die komplette Begegnung auf Eurem Smart-TV, Tablet oder Smartphone streamen könnt.

Handball Champions League heute live: Meshkov Brest vs. THW Kiel heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Gruppe A im Überblick

Platzt Mannschaft Sp. S U N Diff. Pkt. 1 Aalborg Håndbold 0 0 0 0 0 0 1 Brest HC Meshkov 0 0 0 0 0 0 1 Elverum Håndball 0 0 0 0 0 0 1 Montpellier HB 0 0 0 0 0 0 1 RK Zagreb 0 0 0 0 0 0 1 SC Pick Szeged 0 0 0 0 0 0 1 THW Kiel 0 0 0 0 0 0 1 Vardar Skopje 0 0 0 0 0 0

Handball Champions League heute live: Meshkov Brest vs. THW Kiel heute im Liveticker

Wer die Partie heute Abend nicht live im TV oder im Livestream sehen kann, der ist bei SPOX an der richtigen Adresse. Hier verfolgen wir für Euch die Partie zwischen dem THW Kiel und Meshkov Brest live und in voller Länge im Liveticker. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.