Nach dem verpatzten Derby gegen den THW Kiel muss sich die SG Flensburg-Handewitt heute in der Champions League beweisen. Es geht gegen den amtierenden portugiesischen Meister FC Porto. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Sichert Euch den Probemonat von DAZN und verfolgt das Spiel zwischen dem FC Porto und der SG Flensburg-Handewitt kostenlos im Livestream!

Mit 33:23 ging am vergangenen Sonntag das Landesderby zwischen dem amtierenden Meister THW Kiel und dem Vizemeister SG Flensburg-Handewitt an die Kieler. Viel Zeit zum Verarbeiten haben die Flensburger nicht. Am heutigen Donnerstag, den 23. September, sind sie nämlich direkt wieder im Einsatz.

Am 2. Spieltag der Handball-Champions-League trifft die SG Flensburg-Handewitt auf den portugiesischen Meister FC Porto. Der Anwurf erfolgt um 20.45 Uhr in Porto.

Es ist das Duell zweier Mannschaften, die ihren Auftakt in der Gruppe B verloren haben. Die Norddeutschen mussten im ersten Spiel in der Vorrunde direkt gegen den Champions-League-Sieger FC Barcelona ran und unterlagen mit 21:25. Der FC Porto musste sich dem ukrainischen Klub HC Motor Zaporozhye geschlagen geben (27:30).

Handball Champions League heute live: FC Porto vs. SG Flensburg-Handewitt im TV und Livestream sehen

Ausgewählte Spiele der Handball-Champions-League werden in dieser Saison im Rahmen einer Kooperation mit DAZN auch bei ServusTV Deutschland im Free-TV übertragen. SG Flensburg-Handewitt gegen den FC Porto zählt jedoch nicht dazu.

Das Duell könnt Ihr also lediglich auf DAZN live und in voller Länge verfolgen. Der Streamingdienst besitzt dafür die exklusiven Übertragungsrechte. Wenige Momente vor dem Anwurf geht die Übertragung los, Uwe Semrau wird als Kommentator eingesetzt.

DAZN bietet neben der Handball-Königsklasse unter anderem auch den Großteil der Fußball-Königsklasse an. Aber auch die Serie A, Bundesliga, Ligue 1 und Primera Division gibt es beim "Netflix des Sports" zu sehen.

Zudem werden auch die US-Sportarten (NBA, NHL, MLB, NFL), Tennis, Darts, Wintersport, Motorsport, Radsport, Wrestling, Boxen, Rugby und MMA (UFC) im Livestream angeboten.

Das dafür benötigte Abonnement kostet nach einer kostenlosen, 30-tägigen Testzeit pro Monat 14,99 Euro und pro Jahr 149,99 Euro.

Handball Champions League heute live: FC Porto vs. SG Flensburg-Handewitt im Liveticker sehen

Falls Ihr kein DAZN-Abo habt, könnt Ihr trotzdem das Spiel live verfolgen. Dies ermöglicht Euch der SPOX-Liveticker. Mit diesem werdet Ihr im Minutentakt mit Einträgen zum Spiel beliefert.

Hier geht's zum Liveticker: FC Porto vs. SG Flensburg-Handewitt.

Handball Champions League: Die Tabelle der Gruppe B