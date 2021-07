HBL: Meister THW Kiel empfängt Balingen zum Saison-Auftakt

Zum Auftakt der Handball-Bundesliga-Saison empfängt Meister THW Kiel am 8. September den HBW Balingen-Weilstetten. Dies gab die HBL am Freitag bekannt.

Richtig hochklassig wird es am darauffolgenden Wochenende, wenn es für die Kieler am 11. September zur MT Melsungen geht und die Rhein-Neckar Löwen am Sonntag im Topspiel den SC Magdeburg zu Gast haben. Bereits am 3. Spieltag steht dann der Nordklassiker zwischen Kiel und der SG Flensburg-Handewitt an.

Das Nordderby wird neben Sky im Pay-TV auch vom NDR live im Free-TV übertragen. Auch in dieser Saison zeigt Sky alle 306 HBL-Partien live. Vor dem Saisonstart der HBL wird am 4. September der Super Cup zwischen Kiel und Pokalsieger TBV Lemgo in Düsseldorf ausgespielt.