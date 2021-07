Deutschland trifft heute bei der Olympia-Generalprobe auf Ägypten. Wir verraten Euch, wo Ihr das Handball-Spiel heute live im Free-TV und im Livestream sehen könnt.

Die deutschen Handballer befinden sich mitten in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Tokio. Als letzten Test bestreiten die DHB-Handballer an diesem Wochenende in Nürnberg ein Drei-Nationen-Turnier. Am vergangenen Freitag gab es dort zum Auftakt einen ungefährdeten Sieg gegen Brasilien.

Handball heute live, Deutschland vs. Ägypten: Termin, Ort

Am heutigen Sonntag, 11. Juli, steht für Deutschland die Generalprobe für die am 23. August beginnenden Olympischen Spiele auf dem Programm. Im letzten Spiel des Drei-Nationen-Turniers trifft das Team von Bundestrainer Alfred Gislason auf Ägypten. Der Afrikameister ist stärker einzuschätzen als Brasilien. Bei dem Spiel geht es auch um den Sieg des Drei-Nationen-Turniers.

Das Spiel, zu dem bis zu 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer zugelassen sind, findet in der Arena Nürnberger Versicherung in Nürnberg. Der Anwurf erfolgt um 15.05 Uhr.

© getty Philipp Weber kann heute voraussichtlich wieder spielen.

Handball heute live: Das Drei-Nationen-Turnier im Überblick

Datum Spiel Ergebnis 9. Juli 2021 Deutschland - Brasilien 36:26 10. Juli 2021 Ägypten - Brasilien 32:25 11. Juli 2021 Deutschland - Ägypten

Handball heute live: Deutschland vs. Ägypten im Free-TV und Livestream sehen

Wie gut Deutschland kurz vor Olympia in Form ist, könnt Ihr heute live im Free-TV verfolgen. Sport1 zeigt das Spiel ab 15 Uhr live.

Der Privatsender bietet auf seiner Website auch einen kostenlosen Livestream an.

Handball heute live: Deutschland vs. Brasilien - DHB-Team wohl mit Weber

Bundestrainer Alfred Gislason rechnet bei der Olympia-Generalprobe gegen Ägypten mit der Rückkehr von Spielmacher Philipp Weber. "Ich gehe davon aus, dass er spielen kann", sagte der Isländer nach dem Sieg gegen Brasilien über den Mittelmann vom SC Magdeburg.

Weber, der wegen einer Muskelverhärtung in der Wade geschont wurde, habe eigentlich bereits gegen die Südamerikaner spielen wollen, berichtete Gislason: "Die Ärzte und er haben grünes Licht gegeben, aber er hat kaum mit uns trainiert. Das war mir zu viel Risiko", sagte der 61-Jährige.

Handball, Olympia 2021: Spiele von Deutschland

Am kommenden Mittwoch reist das deutsche Team dann nach Japan, seine Olympia-Premiere in Tokio feiert es am 24. Juli gegen Spanien (9.15 Uhr MESZ). Anschließend stehen in der Gruppe A Duelle mit Argentinien (26. Juli, 4 Uhr MESZ), Frankreich (28. Juli, 14.30 Uhr MESZ), Norwegen (30. Juli, 14.30 Uhr MESZ) und Brasilien (1. August, 12.30 Uhr MESZ) an.

