Handball heute live: Rhein-Neckar Löwen vs. THW Kiel und Flensburg-Handewitt vs. Balingen im TV, Livestream und Liveticker

In der Handball-Bundesliga steht die Entscheidung an. Der THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt kämpfen um den Titel. Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung der beiden Spiele.

In der Handball-Bundesliga haben am letzten Spieltag sowohl der THW Kiel als auch die SG Flensburg-Handewitt noch Chancen auf den Meistertitel. Am heutigen Sonntag sind die beiden Teams noch einmal gefordert.

Beide Partien beginnen parallel um 15.30 Uhr. Kiel hat dabei das vermeintlich schwere Matchup mit dem Auswärts-Duell gegen die Rhein-Neckar Löwen.

Hier bekommt Ihr alle Infos, wie Ihr Kiel gegen die Rhein-Neckar Löwen und Flensburg vs. Balingen-Weilstetten heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Handball heute live: Rhein-Neckar Löwen vs. THW Kiel und Flensburg-Handewitt vs. Balingen im TV und Livestream

Die Handball-Bundesliga ist nicht im Free-TV zu sehen. Die ARD hatte in der vergangenen Saison nur ausnahmsweise das Nordderby zwischen dem THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt im frei empfangbaren Fernsehen.

Handball heute live: Rhein-Neckar Löwen vs. THW Kiel und Flensburg-Handewitt vs. Balingen im TV

Die Rechte an der Übertragung der Spiele der HBL hält nämlich Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt die beiden Partien live und in voller Länge.

Bereits ab 12.45 Uhr beginnt die Übertragung. Dann werden zunächst die frühen Spiele am Sonntag gezeigt. Im Anschluss steht alles im Zeichen des Kampfes um die Meisterschaft. Ab 15.30 Uhr ist Rhein-Neckar Löwen vs. THW Kiel bei Sky Sport 2 HD, SG Flensburg-Handewitt vs. Balingen-Weilstetten bei Sky Sport 3 HD und die Konferenz bei Sky Sport1 HD zu sehen.

Handball heute live: Rhein-Neckar Löwen vs. THW Kiel und Flensburg-Handewitt vs. Balingen im Livestream

Neben der Übertragung im TV bietet Sky seinen Kunden zudem Livestreams zu den Spielen an. Diese können via Sky Go auf den mobilen Endgeräten abgerufen werden.

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, ein Abo für ein Sky Ticket abzuschließen. Dieses erlaubt Euch ebenfalls den Zugriff auf die Livestreams, ist aber kostenpflichtig.

Handball heute live: Rhein-Neckar Löwen vs. THW Kiel und Flensburg-Handewitt vs. Balingen im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Wettbewerb: Handball Bundesliga

Handball Bundesliga Spieltag: 38

38 Partien: Rhein-Neckar Löwen vs. THW Kiel, SG Flensburg-Handewitt vs. Balingen-Weilstetten

Rhein-Neckar Löwen vs. THW Kiel, SG Flensburg-Handewitt vs. Balingen-Weilstetten Anwurf: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Übertragung TV: Sky Sport 1 HD, Sky Sport 2 HD, Sky Sport 3 HD

Sky Sport 1 HD, Sky Sport 2 HD, Sky Sport 3 HD Übertragung Livestream: SkyGo, Sky-Ticket

Handball heute live: Spiele der Bundesliga am letzten Spieltag

Datum Uhrzeit Begegnung 27.06.2021 13 Uhr TBV Lemgo Lippe : SC Magdeburg 27.06.2021 13 Uhr HSC 2000 Coburg : TUSEM Essen 27.06.2021 15:30 Uhr SG Flensburg-Handewitt : HBW Balingen-Weilstetten 27.06.2021 15:30 Uhr TSV Hannover-Burgdorf : SC DHfK Leipzig 27.06.2021 15:30 Uhr Rhein-Neckar Löwen : THW Kiel 27.06.2021 15:30 Uhr Füchse Berlin : Bergischer HC 27.06.2021 15:30 Uhr HSG Wetzlar : GWD Minden 27.06.2021 15:30 Uhr TVB 1898 Stuttgart : MT Melsungen 27.06.2021 15:30 Uhr Die Eulen Ludwigshafen : FA Göppingen 27.06.2021 15:30 Uhr HSG Nordhorn-Lingen : HC Erlangen

© getty Domagoj Duvnjak geht mit dem THW Kiel als Tabellenführer in den letzten Spieltag.

Handball heute live: Rhein-Neckar Löwen vs. THW Kiel und Flensburg-Handewitt vs. Balingen im Liveticker

Bei SPOX könnt Ihr das Finale in der HBL ebenfalls verfolgen. Wir tickern beide Spiele live und ausführlich.

Hier geht es zum Liveticker Rhein-Neckar Löwen gegen THW Kiel.

Hier geht es zum Liveticker SG Flensburg-Handewitt gegen HBW Balingen-Weilstetten.

Handball heute live: So wird der THW Kiel heute Deutscher Meister

Der THW Kiel geht als Tabellenführer in den letzten Spieltag und hat damit die bessere Ausgangslage als Rivale Flensburg. Dem Team von Trainer Filip Jicha reicht im abschließenden Spiel gegen die Rhein-Neckar Löwen durch den Vorsprung von einem Zähler ein Remis.

Flensburg könnte dann lediglich gleichziehen mit Kiel. Bei Punktgleichheit entscheidet dann aber der direkte Vergleich, den die Kieler gegen die SG gewonnen haben.

Genauere Infos zu den möglichen Szenarien gibt es hier.

Handball heute live: Tabelle der Bundesliga vor dem letzten Spieltag