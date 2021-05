THW Kiel legt mit Arbeitssieg gegen Balingen vor

Rekordmeister THW Kiel hat im spannenden Meisterrennen der Handball Bundesliga (HBL) wieder vorgelegt. Gegen den abstiegsgefährdeten HBW Balingen-Weilstetten holte der Tabellenführer am Samstag einen 38:34 (21:19)-Arbeitssieg und baute seine Bilanz auf 51:5 Punkte aus.

Verfolger SG Flensburg-Handewitt (49:5) kann am Sonntagabend im Auswärtsspiel bei Schlusslicht HSC 2000 Coburg nachziehen.

Der THW, bei dem Hendrik Pekeler mit sieben Toren bester Werfer war, richtet seinen Blick nun wieder auf die Königsklasse.

Am Mittwoch steht das Viertelfinal-Rückspiel bei Paris St. Germain an. Den ersten Vergleich hatten die Kieler am vergangenen Mittwoch mit 31:29 für sich entschieden.