HBL: SG Flensburg-Handewitt zieht im Titelrennen fulminant nach

Die SG Flensburg-Handewitt hat im Rennen um die Meisterschaft in der HBL fulminant nach Punkten mit dem Dauerrivalen THW Kiel gleichgezogen. Der Vizemeister setzte sich im Nachholspiel gegen die MT Melsungen mit 36:20 (21:9) durch und zeigte sich nach dem bitteren Viertelfinal-Aus in der Champions League gegen Aalborg Handbold in starker Verfassung.

Die Mannschaft von Trainer Maik Machulla, bei der der schwedische Nationalspieler Jim Gottfridsson mit acht Toren bester Werfer war, zog Mitte der ersten Halbzeit mit sechs Treffern in Serie davon und sorgte bereits zur Pause für die Vorentscheidung. Nach dem Seitenwechsel baute der dreimalige Titelträger die Führung weiter aus.

Melsungens Tobias Reichmann analysierte nüchtern: "Da gibt es keine Erklärungen, wir haben einfach scheiße gespielt - sowohl im Angriff sowie in der Abwehr. In der Abwehr haben wir nicht den richtigen Biss gefunden und vorne haben wir zu viele technische Fehler begangen und dann geht man hier halt unter."

Die SG hatte am vergangenen Mittwoch den Einzug ins Final Four der Königsklasse knapp verpasst. Den Norddeutschen fehlte gegen die Dänen aus Aalborg ein Tor zum Weiterkommen. Nach dem klaren Erfolg über Melsungen scheinen die Flensburger für den dicht getakteten Saisonendspurt mit neun Partien in 34 Tagen gerüstet.

