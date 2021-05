Handball Champions League: FC Barcelona und HBC Nantes komplettieren Final Four in Köln

Rekordgewinner FC Barcelona und der französische Handballklub HBC Nantes komplettieren das Final-Four-Turnier der Champions League am 12. und 13. Juni in Köln.

Der achtmalige Titelträger aus Katalonien gewann auch das Viertelfinal-Rückspiel gegen Brest HC Meschkow in eigener Halle 40:28. Bereits in Belarus hatte Barcelona 33:29 gewonnen. Nantes konnte sich nach dem 32:28-Heimsieg gegen KC Veszprem eine 30:32-Niederlage im Rückspiel in Ungarn leisten.

Die Finalturnier am Rhein, das am Dienstag ausgelost wird, findet in diesem Jahr ohne deutsche Beteiligung statt. Titelverteidiger THW Kiel war im Viertelfinale am französischen Topklub Paris St. Germain um Superstar Mikkel Hansen gescheitert. Die SG Flensburg-Handewitt schied gegen den dänischen Meister Aalborg Handbold aus.

Die Kieler hatten sich im Dezember zum vierten Mal die europäische Handball-Krone aufgesetzt.