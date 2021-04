Handball: Kiel klettert auf Platz eins

Rekordmeister THW Kiel ist zumindest für eine Nacht an die Tabellenspitze der Handball-Bundesliga geklettert. Der Champions-League-Sieger gewann am Samstag sein Heimspiel gegen den TVB Stuttgart 33:28 (16:15) und zog mit 35:5 Punkten am Nordrivalen SG Flensburg-Handewitt (34:4) vorbei.

Die SG ist am Sonntag (13.30 Uhr) beim SC Magdeburg im Einsatz.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Für Kiel waren die Topstars Domagoj Duvnjak und Sander Sagosen je sechsmal erfolgreich. Für den Tabellen-13. aus Stuttgart traf Jerome Müller siebenmal.