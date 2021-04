HBL: Löwen halten Kontakt zu Kiel und Flensburg

Die Rhein-Neckar Löwen festigen ihren Platz als erster Verfolger des Spitzenduos in der Handball-Bundesliga (HBL). Die Mannschaft des zum Saisonende scheidenden Trainers Martin Schwalb siegte nach dem Einzug ins Final Four der European League unter der Woche auch in der Liga mit 34:28 (16:15) beim TBV Lemgo Lippe.

Damit schoben die Löwen sich nach Punkten bis auf einen Zähler an den zweitplatzierten THW Kiel heran. Der hat allerdings ebenso wie Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt vier Spiele weniger bestritten.

Die Löwen präsentierten sich vier Tage nach ihrem überzeugenden 37:27-Sieg im Viertelfinal-Rückspiel gegen Medwedi Tschechow erneut souverän, wenngleich Lemgo mit Top-Werfer Jonathan Carlsbogard (neun Treffer) die Partie bis zur Pause offen gestalten konnte. Für die Löwen traf Rechtsaußen Patrick Groetzki sieben Mal.

Tabellenführer Flensburg-Handewitt hat am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) im Spiel bei der MT Melsungen die Chance, den Vier-Punkte-Abstand auf die Löwen wiederherzustellen. Die ebenfalls für Samstagabend angesetzte Partie zwischen den Füchsen Berlin und dem HSC 2000 Coburg wurde coronabedingt abgesagt. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.