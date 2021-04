Handball heute live: WM-Playoff Deutschland - Portugal im TV, Livestream und Liveticker

Die deutschen Handballerinnen spielen heute in Portugal das erste Playoff-Spiel zur WM. SPOX verrät Euch, wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Handball - WM-Playoff Portugal vs. Deutschland: Ort, Zeit, Infos

Die deutschen Handballerinnen kämpfen um ihr Ticket für die Weltmeisterschaft in Spanien (2. bis 19. Dezember). Am heutigen Samstag, 17. April, steht das Playoff-Hinspiel in Portugal an. Anwurf der Partie in Luso ist um 21.30 Uhr.

Bundestrainer Henk Groener hat mit großen Personalsorgen zu kämpfen. Coronabedingt muss er unter anderem auf den Großteil der nominierten Spielerinnen der SG BBM Bietigheim verzichten. Antje Lauenroth, Amelie Berger und Nele Reimer hatten sich Ende März zusammen mit ihren Teamkolleginnen in Quarantäne begeben. Diese wurde nun allerdings bis 20. April verlängert. Deshalb fehlt das Trio auch beim entscheidenden Rückspiel am kommenden Dienstag in Hamm. Ebenfalls nicht im Kader stehen Julia Maidhof und Alina Grijseels.

Alles andere als die Qualifikation für die Weltmeisterschaft wäre ein großer Rückschlag für den DHB. Trotz der vielen Ausfälle gehen die deutschen Handballerinnen als Favorit in die beiden Duelle gegen Portugal. "Wir sind gegen Portugal auch in der jetzigen Zusammensetzung der Favorit", sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer.

Für Bundestrainer Groener sind die zwei Duelle gegen Portugal richtungsweisend. Ein Scheitern würde vermutlich auch sein Aus bedeuten. Sein Vertrag läuft nach der WM in Spanien aus. Sollten die DHB-Handballerinnen diese verpassen, stehen die Chancen für Groener auf eine Verlängerung schlecht.

© getty Bundestrainer Henk Groener muss heute auf viele Spielerinnen verzichten.

Handball - WM-Playoff Portugal vs. Deutschland heute live im TV und Livestream

Eine Liveübertragung des ersten WM-Playoff-Spieles zwischen Portugal und Deutschland im Free-TV wird es heute nicht geben.

Doch keine Angst - ganz auf Livebilder der interessanten Partie müsst Ihr nicht verzichten. Sportdeutschland.tv zeigt das Spiel live und in voller Länge in einem kostenlosen Livestream. Danach könnt Ihr Euch dort das Spiel auch im Re-Live ansehen.

Hier der Link zu dem kostenlosen Livestream!

Der Kader der deutschen Handballerinnen

Bundestrainer Henk Groner muss vor der Partie den 17 Spielerinnen umfassenden Kader um eine Position kürzen. Auf dem Spielberichtsbogen dürfen nur 16 Spielerinnen stehen.