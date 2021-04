Handball Champions League: THW Kiel - Pick Szeged heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der THW Kiel ist heute im Achtelfinale der Champions League gefordert. Wie Ihr das Rückspiel gegen Pick Szeged heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Sichere dir jetzt den DAZN-Gratismonat und verfolge die Handball-Champions-League kostenlos.

Handball Champions League: THW Kiel - Pick Szeged - Ort, Datum, Anwurf, TV-Übertragung

Viertelfinale oder Endstation? Die Handballer des THW Kiel empfangen am heutigen Mittwoch, 7. April, in der Champions League Pick Szeged zum Achtelfinal-Rückspiel. Los geht's um 18.45 Uhr in der Wunderino Arena in Kiel.

Titelverteidiger THW Kiel hat sich durch einen 33:28-Erfolg beim ungarischen Vizemeister eine hervorragende Ausgangsposition für das Rückspiel geschaffen. Auf diesem Ergebnis will sich der THW heute aber nicht ausruhen. "Fünf Tore sind nichts im Handball. Wir müssen diese Partie mit dem gleichen Fokus angehen wie das Hinspiel", sagte Kapitän Domagoj Duvnjak.

Ob der THW heute auf Hendrik Pekeler zurückgreifen kann ist noch fraglich. Der Nationalspieler fiel zuletzt wegen einer Überstreckungs-Stauchung im Sprunggelenk aus.

Wettbewerb: EHF Champions League

Datum: 7. April 2021

Uhrzeit: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Wunderino Arena in Kiel

Wunderino Arena in Kiel Übertragung: DAZN

Handball Champions League: THW Kiel - Pick Szeged heute live im TV und Livestream

Das Achtelfinal-Rückspiel zwischen dem THW Kiel und Pick Szeged wird heute nicht live im Free-TV übertragen. Doch keine Sorge, Ihr könnt das Spiel dennoch live sehen. SPOX erklärt Euch wie.

Die exklusiven Live-Übertragungsrechte an der Handball Champions League liegen bei DAZN. Der Streamingdienst beginnt mit seiner Übertragung heute wenige Minuten vor dem Anwurf. Das Spiel wird von Uwe Semrau kommentiert, ihm zur Seite steht Nationaltorwart Johannes Bitter als Experte.

Um Euch das Achtelfinal-Rückspiel des THW Kiel heute live anzusehen, müsst Ihr ein DAZN-Abo besitzen. Dieses kostet entweder 11,99 pro Monat oder im Jahresabo einmalig 119,99 Euro. Doch auch, wenn Ihr noch kein Abo habt, könnt Ihr heute live dabei sein. DAZN schenkt Neukunden nämlich den ersten Monat kostenlos.

Mit DAZN seid Ihr nicht nur in puncto Handball-Königsklasse bestens versorgt. Der Streamingdienst hat zudem jede Menge Live-Fußball (u.a. Champions League, Europa League, Bundesliga) und viele weitere Sportarten (u.a. Basketball, American Football, Boxen, Tennis, Darts) in seinem Programm.

Hier geht es zum kostenlosen Probemonat.

Handball Champions League: THW Kiel - Pick Szeged heute im Liveticker

Wenn Ihr heute das Spiel zwischen dem THW Kiel und Pick Szeged nicht im Livestream verfolgen könnt, bietet Euch SPOX die perfekte Alternative. Im Liveticker werdet Ihr zeitnah über alle Geschehnisse in Kiel informiert.

Hier geht's zum Liveticker THW Kiel - Pick Szeged.

Hier geht's zur Tagesübersicht.

Handball Champions League, Achtelfinale: Rückspiele in der Übersicht

Der FC Barcelona steht nach zwei Siegen gegen Elverum Handball bereits im Viertelfinale. Die SG Flensburg-Handewitt kam kampflos weiter, da Gegner Zagreb aufgrund mehrerer Corona-Fälle nicht antrat. Die weiteren sieben Plätze dafür werden heute und morgen vergeben.