Für den deutschen Handballbund steht der Abschluss der EM-Qualifikation vor der Tür. Zunächst trifft das Team von Trainer Alfred Gislason auf Bosnien-Herzegowina. Wie Ihr das Spiel heute live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Durch vier Siege aus den ersten vier Spielen hat der deutsche Handballbund eine hervorragende Ausgangslage in der EM-Qualifikation. Heute kann das DHB-Team den Gruppensieg mit einem Erfolg gegen Bosnien-Herzegowina perfekt machen.

Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das EM-Quali-Spiel live im Free-TV und Livestream verfolgen könnt.

Handball EM-Qualifikation heute live: Bosnien-Herzegowina vs. Deutschland im TV und Livestream

Die deutsche Nationalmannschaft tritt am heutigen Donnerstag auswärts in Bugojno (Bosnien-Herzegowina) an. Anwurf ist bereits um 16.10 Uhr.

Handball EM-Qualifikation heute live: Bosnien-Herzegowina vs. Deutschland im Free-TV

Die Begegnung könnt Ihr live im Free-TV sehen. Die ARD zeigt das Spiel live und in voller Länge. Ab 16 Uhr startet die Übertragung.

Dann begrüßt Euch Reporter Florian Naß. Er wird unterstützt von Experte Dominik Klein.

Handball EM-Qualifikation heute live: Bosnien-Herzegowina vs. Deutschland im Livestream

Neben der klassischen Übertragung im linearen Fernsehen bietet die ARD auch einen Livestream an. Im Rahmen der Sportschau wird Bosnien-Herzegowina gegen Deutschland gezeigt.

Der Livestream ist für alle kostenfrei auf sportschau.de abrufbar.

Handball EM-Qualifikation: Restlicher Spielplan in der Gruppe 2

Tag Datum Uhrzeit Begegnung Ergebnis Donnerstag 29.04.2021 16:10 Uhr Bosnien-Herzegowina : Deutschland Donnerstag 29.04.2021 18:30 Uhr Estland : Österreich Sonntag 02.05.2021 18 Uhr Deutschland : Estland Sonntag 02.05.2021 18 Uhr Österreich : Bosnien-Herzegowina

Handball EM-Qualifikation: Gruppe 2 mit Deutschland im Überblick

Bei nur noch zwei ausstehenden Spielen ist dem DHB die Qualifikation für die EM 2022 nicht mehr zu nehmen. Vom 13. bis 30. Januar 2022 findet diese in Ungarn und der Slowakei statt.

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Pkt. 1 Deutschland 4 4 0 0 130:91 39 8 2 Bosnien-Herzegowina 4 2 0 2 90:89 1 4 3 Estland 4 1 0 3 94:108 -14 2 4 Österreich 4 1 0 3 99:125 -26 2

Handball EM-Qualifikation: Vorschau von Trainer Alfred Gislason

Alfred Gislason will die Spiele in der EM-Qualifikation nutzen, um das Team auf die Olympischen Spiele in Tokio vorzubereiten. "Wir haben in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele wenig Zeit, befinden uns aktuell aber auch in einer Phase mit hoher Belastung für die Spieler. Deshalb haben wir den Kreis ein wenig vergrößert, denn Lehrgang und Länderspiele sind für uns wertvoll", sagte der Bundestrainer.

Im Anschluss wird es kein Testspiel mehr vor der Vorbereitung auf Olympia ab dem 5. Juli geben. "Ich bin froh, noch einmal mehr Spieler im Training sowie gegen Bosnien-Herzegowina und Estland sehen zu können", sagte Gislason.

Handball EM-Qualifikation: Kader DHB-Team

Johannes Bitter und Uwe Gensheimer fehlen aufgrund von Knie-Operationen. Dafür sind Rune Dahmke und Till Klimpke mit dabei.

Am Kreis kehren Jannik Kohlbacher und WM-Teilnehmer Sebastian Firnhaber zurück. Hendrik Pekeler verzichtet dagegen aus gesundheitlichen Gründen. Mit Lukas Stutzke fällt dagegen ein Spieler wegen Covid-19 aus. Für ihn wurde Fabian Böhm nachnominiert.