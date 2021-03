Handball: Füchse Berlin, SC Magdeburg und Rhein-Neckar Löwen in der European League auf Viertelfinal-Kurs

Die drei Handball-Bundesligisten SC Magdeburg, Füchse Berlin und Rhein-Neckar Löwen haben in der European League das Viertelfinale dicht vor Augen.

In den Achtelfinal-Hinspielen gewann Magdeburg bei HC Pelister Bitola in Nordmazedonien mit 32:24 (15:9), die Füchse Berlin ließen beim 35:27 (17:15) bei Fivers Margareten in Österreich nichts anbrennen, und die Löwen traten mit einem 27:25 (13:14) beim kroatischen Vertreter RK Nexe Nasice die Heimreise an.

Der SC Magdeburg hatte in Ingi Magnusson seinen besten Mann auf der Platte. Der Isländer erzielte bei elf Versuchen zehn Tore und war im rechten Rückraum von der gegnerischen Abwehr nicht zu kontrollieren. Erfolgreichster Werfer der Berliner Füchse in Österreich war Kreisläufer Mijajlo Marsenic mit sieben Treffern.

Die Rhein-Neckar Löwen konnten sich in Nasice bei ihrem Torhüter Andreas Palicka für den knappen Sieg bedanken, sein schwedischer Landsmann Jerry Tollbring erwies sich mit sieben Toren als treffsicherster Werfer. Ebenfalls siebenmal traf für die Kroaten der 22 Jahre alte Zwei-Meter-Mann Halil Jaganjac aus dem linken Rückraum.