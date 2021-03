Handball - Champions League: Flensburg sichert sich Gruppensieg - Kiel Dritter

Bundesliga-Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt hat sich in der Handball-Champions-League den Gruppensieg gesichert. Das Team von Trainer Maik Machulla gewann das Entscheidungsspiel der Gruppe A gegen Vive Kielce um Nationaltorwart Andreas Wolff in Polen 31:28 (19:17). Im Achtelfinale treffen die Flensburger auf RK Zagreb aus Kroatien, Tabellenletzter der Gruppe B.

Gegen Zagreb fuhr Titelverteidiger THW Kiel zum Ende der Gruppenphase einen Sieg ein. Der deutsche Meister gewann in heimischer Halle 36:30 (23:15). Kiel schloss die Gruppe B auf Platz drei ab und trifft im Achtelfinale auf den Sechsten der Gruppe A. Erfolgreichster Werfer für Kiel war der Schwede Oskar Sunnefeldt mit neun Treffern.

Für die Flensburger, bei denen Hampus Wanne elf Treffer erzielte, war es ein versöhnlicher Abschluss der Gruppenphase. Am vergangenen Samstag hatte sich die Europäische Handball-Föderation EHF verärgert über die öffentliche Reaktion aus Flensburg zur Wertung ausgefallener Champions-League-Spiele geäußert.

Die wegen Quarantäne-Bestimmungen abgesagten Königsklassen-Begegnungen beim FC Porto und gegen Vardar Skopje konnten bis zum Ende der Gruppenphase am Donnerstagabend nicht mehr nachgeholt werden. Beide Spiele wurden deswegen jeweils mit 0:2 Punkten und 0:10 Toren gegen die SG gewertet. Am Sonntag sagte die EHF die CL-Begegnung gegen Pick Szeged wegen eines Coronafalls bei den Ungarn kurzfristig ab.

Um laut EHF in der Corona-Pandemie eine größtmögliche Fairness zu garantieren, erreichen alle 16 Teams aus der Gruppenphase das Achtelfinale. Am Samstag (20.30 Uhr) geht es für die Kieler in der Bundesliga gegen die HSG Nordhorn-Lingen weiter, Flensburg ist am Sonntag bei GWD Minden zu Gast (13.30/beide Sky).