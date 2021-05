Handball Champions League heute live: Aalborg - SG Flensburg im TV, Livestream und Liveticker

Nachdem das Achtelfinale gegen RK Zagreb wegen Coronafällen bei den Kroaten ausfallen musste, ist die SG Flensburg-Handewitt automatisch in die nächste Runde eingezogen. Im Viertelfinale heißt der Gegner Aalborg. Hier erfahrt ihr, wer das heutige Hinspiel live im TV, Livestream und Liveticker überträgt.

Handball Champions League: Aalborg - SG Flensburg-Handewitt - Ort, Datum, Anwurf, TV-Übertragung

In der Handball-Champions-League findet am heutigen Donnerstag (13. Mai) das Hinspiel zwischen Aalborg AB Handbold und der SG Flensburg-Handewitt statt. Die Partie startet um 18.45 Uhr in der Gigantium Arena in Aalborg (Dänemark).

Wettbewerb: EHF Champions League (Hinspiel)

Datum: 13. Mai 2021

Uhrzeit: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Gigantium Arena (Aalborg)

Gigantium Arena (Aalborg) Übertragung: DAZN

Das Rückspiel steigt dann in sechs Tagen am Mittwoch, den 19. Mai.

Kurioserweise ist der Zweite der Bundesliga ins Viertelfinale eingezogen, ohne auch nur eine Minute im Achtelfinale gespielt zu haben. RK Zagreb, Flensburgs Achtelfinal-Gegner, konnte wegen mehreren positiven Coronafällen nämlich nicht antreten, so dass das Team von SG-Trainer Maik Machulla dem Final Four in Köln kampflos nähergekommen ist.

Handball Champions League heute live: Aalborg - SG Flensburg im TV und Livestream

Wer das heutige Hinspiel gegen Aalborg live und in voller Länge verfolgen möchte, wird bei DAZN fündig. Denn der Streamingdienst besitzt die Übertragungsrechte für die Handball Champions League und zeigt die Partie heute live und in voller Länge. Durch die Begegnung begleitet Euch das Duo bestehend aus Kommentator Gari Paubandt und Experte Piet Krebs.

Handball Champions League heute live: Aalborg - SG Flensburg im Liveticker

Ihr besitzt kein DAZN-Abo, wollt die Aalborg gegen Flensburg trotzdem nicht verpassen? Dann schaut doch bei SPOX vorbei und ruft den Liveticker auf. Alles Wichtige wird dabei für Euch live getickert.

Hier geht's zum Liveticker: Aalborg vs. SG Flensburg Handewitt.

