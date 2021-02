Handball-Bundesliga: Bitter-Abschied aus Stuttgart perfekt - Ziel offen

Der frühere Weltmeister Johannes Bitter wird den Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart wie erwartet nach fünfeinhalb Jahren zum Saisonende verlassen. Das teilten die Schwaben am Donnerstag mit. Wohin der 38 Jahre alte Torwart-Oldie wechseln wird, steht noch nicht fest. Zuletzt war Bitter mit dem spanischen Serienmeister FC Barcelona in Verbindung gebracht worden.

"Ich bin stolz darauf, schon seit der ersten Bundesligasaison des TVB an Bord gewesen zu sein und die stetige Weiterentwicklung in den Jahren danach mit vorangetrieben zu haben. Jetzt freue ich mich aber noch auf die anstehende Rückrunde und hoffe, dass wir die Saison so erfolgreich zu Ende spielen, wie wir sie angefangen haben", wird Bitter in einer TVB-Pressemitteilung zitiert.

Für Bitter, der bisher 136 Spiele für den TVB absolvierte, kommt der Schwede Tobias Thulin vom Ligakonkurrenten SC Magdeburg nach Stuttgart. Er wird das Torhüter-Gespann zusammen mit dem Slowenen Primoz Prost bilden, der seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängerte.

"Wir bedanken uns bei Jogi für die vielen tollen Jahre im TVB-Trikot. Es ist keine Frage, dass Jogi ein herausragender Torhüter ist und wir durch seinen Weggang einen Leistungsträger und eine Persönlichkeit verlieren werden", sagte Trainer und Geschäftsführer Jürgen Schweikardt.

Die Sport Bild hatte Ende Januar vom angeblichen Interesse Barcas an Bitter berichtet. "Ja, es gibt einige interessante Anfragen, und ich werde nach der WM entscheiden, was ich mache", sagte der Schlussmann dem Blatt dazu.