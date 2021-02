Handball Champions League: THW Kiel holt wichtiges Remis in Nantes

Titelverteidiger THW Kiel hat in der Handball-Champions-League einen wichtigen Punkt erkämpft. Der deutsche Meister kam beim französischen Topklub HBC Nantes zu einem 24:24 (9:12) und liegt damit auf Rang vier der Gruppe B. Fünf seiner bislang elf Spiele hat der THW gewonnen.

Steffen Weinhold war mit vier Treffern bester Werfer der Kieler, die über weite Teile des Spiels zurücklagen, in der Schlussphase aber stärker aufkamen. Der THW, der Ende Dezember beim Final Four in Köln zum vierten Mal die Königsklasse gewonnen hatte, festigte gegen Verfolger Nantes damit seine ordentliche Ausgangsposition für das Achtelfinale - das Weiterkommen ist ohnehin nicht gefährdet.

Mitte Februar hatte der europäische Verband EHF mitgeteilt, dass alle 16 Teams aus den beiden Gruppen ins Achtelfinale einziehen, um in der Corona-Pandemie eine größtmögliche Fairness zu garantieren. Dort trifft dann im K.o.-System in Überkreuzspielen der Erste der Gruppe A auf den Achten der Gruppe B, der Zweite auf den Siebten, der Dritte auf den Sechsten und der Vierte auf den Fünften.