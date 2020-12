Meister Kiel nach Corona-Quarantäne mit Sieg

Der deutsche Handball-Meister THW Kiel ist nach seiner Corona-Zwangspause mit einem Sieg auf das Bundesliga-Parkett zurückgekehrt. Das Team von Trainer Filip Jicha gewann beim TVB Stuttgart 34:27 (19:14) und ist mit 20:2 Punkten Zweiter hinter dem Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt.

In der vergangenen Woche waren drei THW-Spieler positiv getestet worden, das Team musste sich daraufhin in Quarantäne begeben und war erst am Mittwoch ins Training zurückgekehrt. Bester Werfer der Kieler beim Comeback war Niclas Ekberg mit sieben Toren.

Im Kampf um den Klassenerhalt gewann Aufsteiger TuSEM Essen das Kellerduell gegen den HSC 2000 Coburg mit 29:27 (16:11) und feierte den zweiten Saisonerfolg. Keinen Sieger gab es beim 21:21 (12:11) zwischen dem HC Erlangen und dem TSV GWD Minden.